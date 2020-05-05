Россия и коронавирус: что происходит в стране?

В России за прошедшие сутки было выявлено 10 102 новых случая коронавируса. Вчера этот показатель был 10 581, позавчера 10 633.

Конечно, можно в данном контексте отметить, что такие "достижения" борьбы с коронавирусом это итог двухмесячного (февраль-март) сокрытия эпидемии, не своевременное ведение карантинных мер из-за желания руководства России реализовать голосование и провести день Победы, при этом применялись меры половинчатые и неэффективны. В итоге – ситуация вышла из-под контроля. Но это не совсем так…

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Не совсем так поскольку сокрытие реальной обстановки продолжается до сих пор и официальная статистика это лишь вершина айсберга. Но и даже с учетом всего лишь одной этой вершины, сопровождающие ее события, не льстят старательно формируемому кремлевскими СМИ мифу о "великой российской медицине". В частности, речь идет о жутких условиях работы российских медиков, нехватке даже самых элементарных медицинских средств и мест в больницах для размещения пациентов, словно по РФ был нанесен ядерный удар.