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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Россия и коронавирус: что происходит в стране?

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      Росія перетворюється на лепрозорій
      Росія перетворюється на лепрозорій / РосЗМІ

      В России за прошедшие сутки было выявлено 10 102 новых случая коронавируса. Вчера этот показатель был 10 581, позавчера 10 633.

      Конечно, можно в данном контексте отметить, что такие "достижения" борьбы с коронавирусом это итог двухмесячного (февраль-март) сокрытия эпидемии, не своевременное ведение карантинных мер из-за желания руководства России реализовать голосование и провести день Победы, при этом применялись меры половинчатые и неэффективны. В итоге – ситуация вышла из-под контроля. Но это не совсем так…

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      Не совсем так поскольку сокрытие реальной обстановки продолжается до сих пор и официальная статистика это лишь вершина айсберга. Но и даже с учетом всего лишь одной этой вершины, сопровождающие ее события, не льстят старательно формируемому кремлевскими СМИ мифу о "великой российской медицине". В частности, речь идет о жутких условиях работы российских медиков, нехватке даже самых элементарных медицинских средств и мест в больницах для размещения пациентов, словно по РФ был нанесен ядерный удар.

      Но, что важно, в самой Москве, где в авральном режиме были переоборудованы ВДНх и стадион в Крылацком на 4-5 тысяч больничных коек, а так же выделено 44 площадки для временных госпиталей, официальный суточный прирост превышает 5 тысяч больных. Стадион поможет? Сомневаюсь. Так же само как сомневаюсь в том, что там будет, кому работать с пациентами. Ведь даже в штатных лечебных учреждениях уже наблюдается нехватка медперсонала.

      То есть, оборудуемые временные госпиталя, стадионы и выставочные площадки, будут чем-то вроде лепрозориев – изоляторов. И говорить о каком либо уходе и профессиональном походе к лечению пациентов в этих местах не приходится. Или цель масштабной стройки не столько намерение спасать и лечить, сколько "пилить", пока горячо и актуально?

      И в дополнение ко всему вышесказанному… Жалобы и просьбы помочь с оборудованием и средствами защиты от российских врачей уже не редкость. Но не получая ответа и оказываясь один на один с COVID-19 некоторые из них идут на не популярные меры – отказываются выходить на работу. Причем в ряде медучреждений это явление принимает массовый характер.

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      Например, в Калининградской области 100 врачей и 250 медработников из числа среднего медицинского персонала отказались выходить на работу. И можете быть уверены, это не первый и не последний факт игнорирования своих обязанностей медработниками.

      Но можно ли их в этом винить, в то время как само государство, ровным счетом не выполняет своих обязанностей перед ними, зато "распускает гуманитарные перья" перед зарубежными странами.

      Автор: Александр Коваленко
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Новости России Публикации
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