Россия и Путин никогда не станут друзьями США, – посол Хейли

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что власти ее страны на доверяют властям России и РФ никогда не станет другом Соединенных Штатов.

Такое заявление она сделала в интервью телекомпании CBN.

Мы не доверяем России, мы не доверяем Владимиру Путину и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт,

– отметила Хейли.

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При этом она заявила о хранении необходимости в диалоге с Россией.

"Я думаю, это касается встречи президента (Трампа) с Кимом, или с Путиным – это вещи, которые должны состояться. Вы не можете достучаться до другой стороны без этих разговоров", – добавила посол США в ООН.

Напомним, что значительная часть общения президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Че Ыном состоялась тет-а-тет, что вызвало волну критики. Однако Хейли заверила, что таков "стиль Дональда Трампа".