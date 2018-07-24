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Росія і Путін ніколи не стануть друзями США, – посол Хейлі

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Ніккі Хейлі
Ніккі Хейлі / Фото з вільних мереж

Посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що влада її країни на довіряє владі Росії і РФ ніколи не стане другом Сполучених Штатів.

Таку заяву вона зробила в інтерв'ю телекомпанії CBN.

Ми не довіряємо Росії, ми не довіряємо Володимирові Путіну і ніколи не довірятимемо. Вони ніколи не стануть нашим другом. Це просто факт,
– наголосила Хейлі.

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При цьому вона заявила про зберігання необхідності у діалозі з Росією.

"Я думаю, чи це стосується зустрічі президента (Трампа) з Кімом, чи з Путіним – це речі, які мали відбутися. Ви не можете достукатися до іншої сторони без цих розмов", – додала посол США в ООН.

Нагадаємо, що значна частина спілкування президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Че Ином відбулася тет-а-тет, що викликало хвилю критики. Проте Хейлі запевнила, що таким є "стиль Дональда Трампа".

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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