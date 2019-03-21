Россия и Венгрия договорились о поставках газа без транзита через Украину

Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год, даже если до конца этого года договоренности о транзите между Москвой и Киевом не будет.

Легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет транспортировать газ на европейский континент через Украину, цитирует пресс-служба венгерского правительства слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

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Глава венгерского МИД после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Москве, сообщает пресс-служба венгерского правительства, рассказал о новом соглашении с "Газпромом".

Вопрос энергетической безопасности получил геополитический тон, учитывая, что соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце этого года, и еще не был подписан ни один новый контракт,

– сказал министр.

Согласно этой новой сделки, российский "Газпром" обеспечит поставки природного газа Венгрии независимо от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной в будущем.

Так, Венгрия снова сможет приобрести часть природного газа, необходимого для частного и промышленного потребления через Австрию. Кроме того, емкости резервуаров Венгрии также будут эксплуатироваться.

Сийярто рассказал, что Венгрия располагает хранилищами газа на 6,3 миллиардов кубометров.

"В этом году мы можем хранить достаточно природного газа в этих хранилищах, чтобы гарантировать, что в следующем году будет достаточно для обеспечения Венгрии природным газом", – пояснил он.

Кроме того, Венгрия уже будет закупать у "Газпрома" газ, который будет хранится в интересах обеспечения следующего года.

Это означает, что в конце этого года мы можем быть уверены, что безопасность поставок природного газа Венгрии на следующий год будет гарантирована,

– отметил Сийярто.

В Киеве прогнозируют обострение из-за ситуации с газом и Россией. В частности, глава украинского МИД Павел Климкин утверждает, что после завершения предыдущего контракта на транзит газа по территории Украины Россия может развязать новую газовую войну.

Какие последствия газового соглашения 2009 года между Украиной и Россией?

С 1 января 2009 года "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. До этого между Украиной и Россией было анонсировано подписание Договора на газоснабжение в 2009 году. Но 31 декабря 2008 года президент Ющенко приказал руководителю "Нафтогаза Украины" Олегу Дубине прекратить переговоры, не подписывать соглашение с "Газпромом" и отозвал делегацию "Нафтогаза" из Москвы.



Тогда Россия заявила о повышении цены на газ – от 180 долларов за тысячу кубометров до 235. В тот же день, 31 декабря 2008 года, тогдашний президент России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что поскольку Украина разорвала переговоры, то цена на газ достигнет 450 долларов.



С 1 по 18 января произошло существенное сокращение поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, в Украине предприятия теплокоммунэнерго работали на пределе возможностей. Из-за холодов возникла угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ.



18 января 2009 года в результате пятичасовых переговоров премьер-министры Путин и Тимошенко подписали "газовые соглашения", согласно которым цена за тысячу кубометров топлива составила 450 долларов США.