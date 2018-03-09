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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Россия использует Украину как лабораторию для хакерских атак, – американский политик

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Хакеры
Хакеры

Кибератаки, которым подверглась Украина, а впоследствии и весь мир в 2017 году со стороны России, в 2018 году будут только усиливаться. И именно Украина является тем полигоном, где РФ испытывает новые возможности.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан после возвращения из Украины, где он находился с официальным визитом. Он рассказал о двух важных угрозах со стороны России, которым подвергается Украина – это военная операция и кибератаки.

"Что касается атаки вируса NotPetya, то она началась в Украине, но распространилась по всему миру, нанеся миллиардные убытки. Мы считаем, что россияне используют Украину как лабораторию для такого вида вредоносных действий", – заявил Джон Салливан.

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Он призвал Украину серьезнее отнестись к вопросу национальной безопасности. А также заверил, что США и в дальнейшем будут способствовать вопросу кибербезопасности Украины.

Теги: Новости США Новости политики Новости Украины Новости России хакеры Хакерская атака
Источник: 24 Канал
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