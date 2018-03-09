Росія використовує Україну як лабораторію для хакерських атак, – американський політик

Кібератаки, які зазнала Україна, а згодом і весь світу 2017 році зі сторони Росії, у 2018 році лише посилюватимуться. І саме Україна є тим полігоном, де РФ випробовує нові можливості.

Про це заявив заступник держсекретаря США Джон Салліван після повернення з України, де він перебував з офіційним візитом. Він розповів про дві важливі загрози зі сторони Росії, які зазнає Україна – це війська операція та кібератаки.

"Щодо атаки вірусу NotPetya, то вона розпочалася в Україні, але поширилася по всьому світу, завдавши мільярдних збитків. Ми вважаємо, що росіяни використовують Україну як лабораторію для такого виду шкідливих дій", – заявив Джон Салліван.

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Відтак він закликав Україну серйозніше поставитися до питання національної безпеки. А також запевнив, що США і надалі сприятимуть питанню кібербезпеки України.