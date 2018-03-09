10:48
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія використовує Україну як лабораторію для хакерських атак, – американський політик

187 Читать новость на русском
Хакери
Хакери

Кібератаки, які зазнала Україна, а згодом і весь світу 2017 році зі сторони Росії, у 2018 році лише посилюватимуться. І саме Україна є тим полігоном, де РФ випробовує нові можливості.

Про це заявив заступник держсекретаря США Джон Салліван після повернення з України, де він перебував з офіційним візитом. Він розповів про дві важливі загрози зі сторони Росії, які зазнає Україна – це війська операція та кібератаки.

"Щодо атаки вірусу NotPetya, то вона розпочалася в Україні, але поширилася по всьому світу, завдавши мільярдних збитків. Ми вважаємо, що росіяни використовують Україну як лабораторію для такого виду шкідливих дій", – заявив Джон Салліван.

Читайте також: Стала відома причина хакерської атаки росіян на МЗС Німеччини

Відтак він закликав Україну серйозніше поставитися до питання національної безпеки. А також запевнив, що США і надалі сприятимуть питанню кібербезпеки України.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини США хакери Хакерська атака
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук