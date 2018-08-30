Россия испытала новую ракету: опубликовано видео
В четверг, 30 августа, воздушно-космические силы России запускали новую ракету системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Российской Федерации.
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По словам генерал-майора Андрея Приходько, новое оружие успешно прошло испытания и поразило условную цель с заданной точностью.
Видео испытания нового оружия опубликовал в соцсети российский журналист Дмитрий Смирнов.
Смотрите видео запуска новой ракеты
Система противоракетной обороны находится на вооружении воздушно-космических сил, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнение задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Напомним, в Украине успешно прошли испытания новой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун", которая способна точно поражать как наземные, так и морские цели.
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