В Украине испытали крылатую ракету "Нептун": интересное видео

В Украине успешно прошли испытания новой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун", которая способна точно поражать как наземные, так и морские цели.

Соответствующее видео опубликовали специалисты государственного конструкторского бюро "Луч" в Facebook.

Читайте также: Какое вооружение в ближайшее время должны получить воины ВСУ: эсперт обнародовал детали

"Испытания украинской крылатой ракеты", – говорится в подписи к видео.

Как видно на записи, сначала срабатывает стартовый двигатель пятиметрового "Нептуна", а после вылета ракеты из пусковой установки включается маршевый. Прилет по мишени не показан.

В общем ожидается три модификации "Нетпуна": корабельного, наземного и воздушного базирования. Официально заявленное расстояние поражения – до 300 километров.

Ракета предназначена для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп (конвоев) или тех, что движутся одиночно, водоизмещением до 5000 тонн.

Напомним, 30 января в Украине состоялись первые публичные летные испытания новой ракетной техники — украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун".