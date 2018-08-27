В Україні випробували крилату ракету "Нептун": цікаве відео

В Україні успішно пройшли випробування нової крилатої ракети наземного базування "Нептун", яка здатна точно вражати як наземні, так і морські цілі.

Відповідне відео опублікували фахівці державного конструкторського бюро Луч у Facebook .

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"Випробування української крилатої ракети", – йдеться у підписі до відео.

Як видно на записі, спочатку спрацьовує стартовий двигун п'ятиметрового "Нептуна", а після вильоту ракети з пускової установки включається маршовий. Приліт по мішені не показаний.

Загалом, очікується три модифікації "Нептуна": корабельного, наземного і повітряного базування. Офіційно заявлена відстань ураження – до 300 кілометрів.

Ракета призначена для ураження бойових надводних кораблів і транспортних суден зі складу ударних груп (конвоїв) або що тих, що рухаються поодиноко водотоннажністю до 5000 тон.

Нагадаємо, 30 січня в Україні відбулися перші публічні льотні випробування нової ракетної техніки — української крилатої ракети наземного базування "Нептун".