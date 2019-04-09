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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Россия испытывает на Донбассе новинки своего оборонпрома: фото

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      Россия испытывает на Донбассе новинки своего оборонпрома
      Россия испытывает на Донбассе новинки своего оборонпрома / Фото из открытых источников

      На оккупированном Донбассе российские войска продолжают применять образцы новейшего вооружения производства РФ.

      В частности, 5 апреля пророссийские боевики совершили обстрел украинских позиций из артиллерийских систем калибра 152 и 122 миллиметров, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      Военные нашли на месте обстрела осколки снарядов оккупантов. Результаты анализа показали, что боевики используют управляемые 152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы типа "Краснополь".

      Снаряды есть на вооружении артиллерийских подразделений ВС России. Серийное производство осуществляется концерном "Калашников".

      зброя україна росія окупанти війна донбас
      Найденные осколки снарядов//Фото: ООС

      Военные отмечают, что оккупанты вновь продемонстрировали свои преступные намерения по использованию нашей территории в качестве военного полигона для испытания и демонстрации разработок российского военно-промышленного комплекса.

       

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Оружие Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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