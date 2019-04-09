Россия испытывает на Донбассе новинки своего оборонпрома: фото
На оккупированном Донбассе российские войска продолжают применять образцы новейшего вооружения производства РФ.
В частности, 5 апреля пророссийские боевики совершили обстрел украинских позиций из артиллерийских систем калибра 152 и 122 миллиметров, сообщили в пресс-штабе ООС.
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Военные нашли на месте обстрела осколки снарядов оккупантов. Результаты анализа показали, что боевики используют управляемые 152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы типа "Краснополь".
Снаряды есть на вооружении артиллерийских подразделений ВС России. Серийное производство осуществляется концерном "Калашников".
Найденные осколки снарядов//Фото: ООС
Военные отмечают, что оккупанты вновь продемонстрировали свои преступные намерения по использованию нашей территории в качестве военного полигона для испытания и демонстрации разработок российского военно-промышленного комплекса.
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