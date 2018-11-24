Россия является настоящим риском для Чехии и других государств ЕС, – чешский министр

Чешский министр иностранных дел Томаш Петричек в интервью чешскому радио назвал политику Российской Федерации опасной.

Об этом сообщило "Радио Прага" на своем сайте.

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Министр, который был назначен на должность в прошлом месяце, заявил, что Россия является настоящим риском для Чешской Республики и других государств Европейского Союза, добавив, что серьезные подходы к отчетам об угрозе Москвы от чешской разведки должны быть восприняты.

Петричек отметил, что Чехия не должна "ждать, сложа руки на коленях", а должна более эффективно решать такие угрозы. Также он отметил, что необходимо усилить стратегическое общение и борьбу с дезинформацией в рамках Европейского Союза.

Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию.