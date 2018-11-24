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      Росія є справжнім ризиком для Чехії та інших держав ЄС, – чеський міністр

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      Чеський міністр закордонних справ Томаш Петричек
      Чеський міністр закордонних справ Томаш Петричек / Фото з вільних джерел

      Чеський міністр закордонних справ Томаш Петричек у інтерв'ю з чеським радіо назвав політику Російської Федерації небезпечною.

      Про це повідомило "Радіо Прага" на своєму сайті.

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      Міністр, який був призначений на посаду минулого місяця, заявив, що Росія є справжнім ризиком для Чеської Республіки та інших держав Європейського Союзу, додавши, що серйозні підходи до звітів про загрозу Москви від чеської розвідки мають бути сприйняті.

      Петричек зазначив, що Чехія не повинна "чекати, склавши руки на колінах", а має більш ефективно вирішувати такі загрози. Також він зауважив, що необхідно посилити стратегічне спілкування та боротьбу з дезінформацією в рамках Європейського Союзу.

      Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію.

      Теги: Новини Росії Новини політики Чехія Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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