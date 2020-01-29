Россия, которую построил Путин, может его пережить, – Казарин

Пропаганда в Российской Федерации может измениться, но опыт переживания и проживания политической реальности в ней останется. А вместе с этим – все имперский ресентимент, фантомные боли и представления о мотивах как ближайших соседей, так и тех, что подальше.

Такое мнение в видеоблоге "Грани правды" озвучил журналист Павел Казарин. По его словам, Путин за 20 лет правления построил свою собственную Россию.

К слову: России грозит распад, – Aktuality

"20 лет – это период, способный давать инерцию. Людей, которые выросли в СССР, сменили люди, которые выросли за Владимира Путина. Опыт жизни страны при его президентстве – это опыт их персональной жизни ... Не российский президент навязал обществу идею реванша. Скорее, оно продиктовало ему условия, гарантирующих успех у публики", – сказал Казарин.

Россия, которую строил и построил Путин, вполне может его пережить. Просто потому, что она успела зачистить ячейки протеста внутри, лишилась имиджа "главной проблемы" снаружи и успела ощетиниться во все стороны пушками в надежде пережить период глобальной турбулентности. И в этой новой реальности мы можем только гадать о том, как сложится судьба Украины,

– рассказал он.

Он объяснил, что время ставит перед Украиной вызовы, к которым никто не был готов, поэтому стоит готовиться к игре в длинную.

"В конце концов, всегда лучше ошибиться в пессимистическом прогнозе, чем в оптимистическом", – отметил журналист.

Смотрите полный видеоблог "Грани правды":