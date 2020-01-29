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      Росія, яку побудував Путін, може його пережити, – Казарін

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      Володимир Путін / Gettyimages

      Пропаганда в Російській Федерації може змінитися, але досвід переживання і проживання політичної реальності в ній залишиться. А разом з цим – весь імперський ресентимент, фантомні болі й уявлення про мотиви як найближчих сусідів, так і тих, що подалі.

      Таку думку в відеоблозі "Грані правди" озвучив журналіст Павло Казарін. За його словами, Путін за 20 років правління побудував свою власну Росію.

      До слова: Росії загрожує розпад, – Aktuality

      "20 років – це період, здатний давати інерцію. Людей, які виросли в СРСР, змінили люди, які виросли за Володимира Путіна. Досвід життя країни за його президентства – це досвід їхнього персонального життя… Не російський президент нав'язав суспільству ідею реваншу. Швидше, воно продиктувало йому промови, що гарантують успіх у публіки", – сказав Казарін.

      Росія, яку будував і побудував Путін, цілком може його пережити. Просто тому, що вона встигла зачистити осередки протесту всередині, позбулася іміджу "головної проблеми" зовні і встигла вищиритися на всі боки гарматами в надії пережити період глобальної турбулентності. І в цій новій реальності ми можемо лише гадати про те, як складеться доля України,
      – розповів він.

      Він пояснив, що час ставить перед Україною виклики, до яких ніхто не був готовий, а тому варто готуватися до гри в довгу.

      "Зрештою, завжди краще помилитися в песимістичному прогнозі, ніж в оптимістичному", – наголосив журналіст. 

      Дивіться повний відеоблог "Грані правди":

       

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Володимир Путін Новини України Новини політики Новини Росії
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