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      Россия может отправить своих военных в Нигерию

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      Российские военные могут начать обучать армию Нигерии
      Российские военные могут начать обучать армию Нигерии / cont.ws/@xelenta/172488

      На предстоящем октябрьском саммите Россия – Африка в Сочи президенты РФ и Нигерии подпишут соглашение по военно-техническому сотрудничеству. Согласно договору, Россия сможет поставлять в Нигерию продукцию военного назначения и обучать армию этой страны.

      Об этом в комментарии "РИА Новости" заявил посол Нигерии в Москве Стив Дэвис Угба. При этом он не отрицал, что российские военные специалисты уже присутствуют в его стране.

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      Африканский дипломат сказал, что после встречи лидеров России и Нигерии Владимира Путина и Мохаммада Бухаре в Сочи, страны могут провести "переоценку уровня вовлеченности российского техперсонала" в Нигерии.

      Я бы не сказал, что в Нигерии нет присутствия российских военных специалистов. Но на этот вопрос лучше ответит наш министр обороны,
      – сказал посол, отвечая на вопрос, работают ли уже российские военные специалисты в Нигерии.

      "Надеюсь, после саммита в Сочи, если это будет необходимо, мы сможем провести переоценку уровня вовлеченности российских технических специалистов в Нигерии. Но мы, конечно, не будем просить Россию прийти и сделать за нас нашу работу. Мы не сделаем этого, мы будем контролировать все сами. Но мы заинтересованы в помощи других стран, в том числе России", – подчеркнул Стив Дэвис Угба.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Африка Нигерия
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