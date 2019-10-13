Россия может отправить своих военных в Нигерию

На предстоящем октябрьском саммите Россия – Африка в Сочи президенты РФ и Нигерии подпишут соглашение по военно-техническому сотрудничеству. Согласно договору, Россия сможет поставлять в Нигерию продукцию военного назначения и обучать армию этой страны.

Об этом в комментарии "РИА Новости" заявил посол Нигерии в Москве Стив Дэвис Угба. При этом он не отрицал, что российские военные специалисты уже присутствуют в его стране.

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Африканский дипломат сказал, что после встречи лидеров России и Нигерии Владимира Путина и Мохаммада Бухаре в Сочи, страны могут провести "переоценку уровня вовлеченности российского техперсонала" в Нигерии.

Я бы не сказал, что в Нигерии нет присутствия российских военных специалистов. Но на этот вопрос лучше ответит наш министр обороны,

– сказал посол, отвечая на вопрос, работают ли уже российские военные специалисты в Нигерии.

"Надеюсь, после саммита в Сочи, если это будет необходимо, мы сможем провести переоценку уровня вовлеченности российских технических специалистов в Нигерии. Но мы, конечно, не будем просить Россию прийти и сделать за нас нашу работу. Мы не сделаем этого, мы будем контролировать все сами. Но мы заинтересованы в помощи других стран, в том числе России", – подчеркнул Стив Дэвис Угба.