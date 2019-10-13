Росія може відправити своїх військових до Нігерії

На майбутньому жовтневому саміті Росія – Африка в Сочі президенти РФ та Нігерії підпишуть угоду щодо військово-технічного співробітництва. Згідно з угодою, Росія зможе постачати до Нігерії продукцію військового призначення і навчати армію цієї країни.

Про це в коментарі "РИА Новости" заявив посол Нігерії у Москві Стів Девіс Угба. При цьому він не заперечував, що російські військові фахівці вже присутні в його країні.

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Африканський дипломат сказав, що після зустрічі лідерів Росії та Нігерії Володимира Путіна і Мохаммада Бухарі в Сочі, країни можуть провести "переоцінку рівня залученості російського техперсоналу" в Нігерії.

Я б не сказав, що в Нігерії немає присутності російських військових фахівців. Але на це питання краще відповість наш міністр оборони,

– сказав посол, відповідаючи на питання, чи працюють вже російські військові фахівці в Нігерії.

"Сподіваюся, після саміту в Сочі, якщо це буде необхідно, ми зможемо провести переоцінку рівня залученості російських технічних фахівців у Нігерії. Але ми, звичайно, не проситимемо Росію прийти і зробити за нас нашу роботу. Ми не зробимо цього, ми будемо контролювати все сама. Але ми зацікавлені в допомозі інших країн, в тому числі Росії", – наголосив Стів Девіс Угба.