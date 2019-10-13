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      Росія може відправити своїх військових до Нігерії

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      Російські військові можуть почати навчати армію Нігерії
      Російські військові можуть почати навчати армію Нігерії / cont.ws/@xelenta/172488

      На майбутньому жовтневому саміті Росія – Африка в Сочі президенти РФ та Нігерії підпишуть угоду щодо військово-технічного співробітництва. Згідно з угодою, Росія зможе постачати до Нігерії продукцію військового призначення і навчати армію цієї країни.

      Про це в коментарі "РИА Новости" заявив посол Нігерії у Москві Стів Девіс Угба. При цьому він не заперечував, що російські військові фахівці вже присутні в його країні.

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      Африканський дипломат сказав, що після зустрічі лідерів Росії та Нігерії Володимира Путіна і Мохаммада Бухарі в Сочі, країни можуть провести "переоцінку рівня залученості російського техперсоналу" в Нігерії.

      Я б не сказав, що в Нігерії немає присутності російських військових фахівців. Але на це питання краще відповість наш міністр оборони,
      – сказав посол, відповідаючи на питання, чи працюють вже російські військові фахівці в Нігерії.

      "Сподіваюся, після саміту в Сочі, якщо це буде необхідно, ми зможемо провести переоцінку рівня залученості російських технічних фахівців у Нігерії. Але ми, звичайно, не проситимемо Росію прийти і зробити за нас нашу роботу. Ми не зробимо цього, ми будемо контролювати все сама. Але ми зацікавлені в допомозі інших країн, в тому числі Росії", – наголосив Стів Девіс Угба.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Африка Нігерія
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