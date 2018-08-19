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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Россия может полностью прекратить транзит газа по территории Украины, – эксперты

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В течение трех последних месяцев лидер Кремля и немецкий канцлер встречались дважды. В субботу, 18 августа, состоялась "закрытая" встреча Ангелы Меркель с Владимиром Путиным, которая продолжалась 3 часа. Эксперты считают, что главной темой обсуждений мог быть "Северный поток-2".

Мезеберг – резиденция немецкого правительства в 50 километрах от Берлина. Именно здесь 3 часа за закрытыми дверями длились переговоры между Путиным и Меркель. Формат встречи выбрали не совсем традиционный: сначала выступили с короткими заявлениями, затем отправились на переговоры. А вот итоговой пресс-конференции для журналистов не было и не планировалось.

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Объяснили такое решение в российском МИД нежеланием политиков ограничивать себя во времени. А вот темы переговоров объявили накануне: война на Донбассе, строительство "Северного потока-2", миграционная проблема и сирийский вопрос. "Это и реализация совместных коммерческих проектов и наиболее актуальные темы – конечно же, и Украина, и Сирия", – рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путін Меркель
Ангела Меркель и Владимир Путин

На реальные договоренности стороны особо не надеялись – как в целом, так и в украинском вопросе в частности.

Это рабочая встреча, от которой ожидают конкретных результатов. Но количество проблем, которые беспокоят нас – от Украины и Сирии до вопроса экономического сотрудничества – настолько велико, что вполне оправдано находиться в постоянном диалоге, – пояснила канцлер Германии Ангела Меркель.

Эксперты считают, что Меркель и Путин больше всего говорили о строительстве "Северного потока-2". Ведь с запуском проекта Россия может полностью прекратить транзит газа по территории Украины. А это избавит Киев от миллиардных прибылей и ослабит позиции Украины на международной арене. Германия же этот проект поддерживает – заявляет, что он является чисто коммерческим. Впрочем, Меркель неоднократно говорила: роль Украины как транзитера газа должна сохраниться.


Запуск "Северного потока-2" может лишить Украину миллиардных прибылей

Интересует всех и то, вспомнила ли Меркель об украинских политзаключенных. Активисты надеются, что канцлер не потеряет шанс посодействовать освобождению Олега Сенцова и других пленников Кремля. Впрочем, больших надежд на прогресс в этом деле тоже не возлагают.

Теги: Новости Украины Северный поток-2 Новости России Владимир Путин Ангела Меркель
Источник: 24 канал
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