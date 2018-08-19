Росія може повністю припинити транзит газу територією України, – експерти

Протягом трьох минулих місяців лідер Кремля та німецький канцлер зустрічалися двічі. У суботу, 18 серпня, відбулась "закрита" зустріч Ангели Меркель з Володимиром Путіним, яка тривала три години. Експерти вважають, що головною темою обговорень міг бути "Північний потік-2".

Мезеберг – резиденція німецького уряду за 50 кілометрів від Берліна. Саме тут три години за зачиненими дверима тривали переговори між Путіним та Меркель. Формат зустрічі обрали не зовсім традиційний: спочатку виступили з короткими заявами, потім вирушили на перемовини. А от підсумкової прес-конференції для журналістів не було і не планувалось.

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Пояснили таке рішення у російському МЗС небажанням політиків обмежувати себе у часі. А от теми переговорів оголосили напередодні: війна на Донбасі, будівництво "Північного потоку-2", міграційна проблема та сирійське питання. "Це і реалізація спільних комерційних проектів і найбільш актуальні теми – звісно ж, і Україна, і Сирія", – розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.



Ангела Меркель і Володимир Путін

На реальні домовленості сторони особливо не сподівались – як загалом, так і в українському питанні зокрема.

Це робоча зустріч, від якої не очікують конкретних результатів. Але кількість проблем, які турбують нас – від України і Сирії до питання економічного співробітництва – настільки велика, що цілком виправдано перебувати у постійному діалозі, – пояснила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Експерти вважають, що Меркель та Путін найбільше говорили про будівництво "Північного потоку-2". Адже із запуском проекту Росія може повністю припинити транзит газу територією України. А це позбавить Київ мільярдних прибутків і послабить позиції України на міжнародній арені. Німеччина ж цей проект підтримує – заявляє, що він є суто комерційним. Втім, Меркель неодноразово говорила: роль України як транзитера газу має зберегтися.



Запуск "Північного потоку-2" може позбавити Україну мільярдних прибутків

Цікавить усіх і те, чи згадала Меркель про українських політв'язнів. Активісти сподіваються, що канцлерка не втратить шанс посприяти звільненню Олега Сенцова та інших бранців Кремля. Втім, великих надій на прогрес у цій справі теж не покладають.