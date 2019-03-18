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      Россия может провести в Крыму еще один "референдум", заселяет полуостров русскими, – Меджлис

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      Россия может провести в Крыму еще один "референдум", поэтому заселяет полуостров русскими, – Меджлис
      Россия может провести в Крыму еще один "референдум", поэтому заселяет полуостров русскими, – Меджлис / Фото из открытых источников

      Российские власти рассчитывают на повторный "референдум" о статусе оккупированного Крыма, который, по мнению РФ, поможет окончательно "узаконить" аннексию украинского полуострова. Именно поэтому происходит интенсивное заселение Крыма русскими параллельно с вынужденным отъездом оттуда украинцев и крымских татар.

      В Крым уже завезено от 500 до 800 тысяч россиян. Все для того чтобы там никто не помнил и не упоминал об Украине, заявила член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель, сообщает "Эспрессо".

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      Чтобы не осталось проукраинского населения, которое помнит об Украине, которое жило при Украине. Особенно, чтобы не осталось активистов. Я не удивлюсь, если мы завтра услышим от России о втором "референдуме",
      – сказала Юксель.

      По ее мнению, российская пропаганда может это действо подавать так: первый "референдум" не признали, а сейчас будем доровариваться с международным сообществом, с Украиной.

      "Спросите у жителей Крыма: как сейчас в Крыму и согласны ли они возвращаться в Украину, проведем другой "референдум", второй", – описала возможное поведение российских оккупантов член Меджлиса.

      Именно поэтому российское руководство разработало специальную программу по заселению полуострова преданными Кремлю людьми, убеждена Юксель. Это люди в основном из состава силовых органов. Им Москва выделяет на одну семью 30 тысяч "подъемных", чтобы те купили однокомнатную квартиру или построить какой-то домик.

      Как Россия аннексировала Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Уже 16 апреля в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединение" полуострова к России.

      Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь плана действий не было, а украинская армия разрушалась годами.

      Смотрите видео об аннексии Крыма:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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