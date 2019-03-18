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      Росія може провести в Криму ще один "референдум", тому заселяє півострів росіянами, – Меджліс

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      Росія може провести в Криму ще один "референдум", тому заселяє півострів росіянами, – Меджліс
      Росія може провести в Криму ще один "референдум", тому заселяє півострів росіянами, – Меджліс / Фото з відкритих джерел

      Російська влада розраховує на повторний "референдум" про статус окупованого Криму, який, на думку РФ, допоможе остаточно "узаконити" анексію українського півострова. Саме тому відбувається інтенсивне заселення Криму росіянами паралельно з вимушеним від'їздом звідти українців та кримських татар.

      До Криму вже завезено від 500 до 800 тисяч росіян. Усе для того щоб, там ніхто вже не пам'ятав та не згадував про Україну, заявила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, повідомляє "Еспресо".

      Читайте також: Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради

      Щоб не залишилося проукраїнського населення, яке пам'ятає про Україну, яке жило при Україні. Особливо, щоб не залишилося активістів. Я не здивуюся, якщо ми завтра почуємо від Росії про другий "референдум",
      – сказала Юксель.

      На її думку, російська пропаганда це дійство подаватиме так: перший "референдум" не визнали, а зараз домовляймося з міжнародною спільнотою, з Україною.

      "Запитаймо у мешканців Криму: як зараз у Криму і чи згодні вони повертатися в Україну, проведімо інший "референдум", другий", – описала можливу поведінку російських окупантів член Меджлісу.

      Саме тому російське керівництво розробило спеціальну програму із заселення півострова відданими Кремлю людьми, переконана Юксель. Це люди здебільшого зі складу силових органів. Їм Москва виділяє на одну родину 30 тисяч "підйомних", щоб ті купили однокімнатну квартиру чи побудувати якийсь будиночок.

      Як Росія анексувала Крим? Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже плану дій не було, а українська армія руйнувалася роками.

      Дивіться відео про анексію Криму:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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