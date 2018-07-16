Россия на Азовском море разворачивает еще один фронт, – дипломат

Блокада России на Азовском море сочетает два фронта: горячий на Донбассе и холодный в Крыму. Россия усиливает давление на Украину в целом и дестабилизирует ситуацию в восточной части нашей страны. И на этом не остановится.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Специалист отмечает: Москва построила мост в Крым, который немного упростил логистику россиянам, но при этом почти вдвое уменьшено количество судов, которые могут заходить в украинскую часть Азовского моря. В частности, суда "Панамакс" – экономически выгоднее для Мариупольского порта, учитывая экспорт металлургической продукции, глины, зерна – теперь их нельзя использовать. Замена другими увеличивает издержки и снижает конкурентоспособность нашей продукции.

Россия усиливает давление на Украину в целом и дестабилизирует восточные регионы. Россияне стали останавливать основном иностранные суда, которые идут Азовским морем в Бердянск и Мариуполь. Одно судно могут задерживать четыре раза. Причем не на час-два, а до восьми часов. Есть случаи задержки до 88 часов. В течение недели было около 60-ти задержек. Мариуполь и Бердянск в значительной мере зависят от работы порта и металлургических предприятий. И это может взорвать социально-экономическую ситуацию,

– подчеркивает Александр Хара.

Эксперт замечает: украинская власть пассивно себя ведет в вопросе угрозы со стороны РФ на Азовском море, где асимметричная ситуация с точки зрения безопасности.

"На Азовском море со стороны Украины присутствуют лишь патрульные пограничные корабли. У России есть военные мускулы, которые она усилила шестью бронированными судами класса "Серна". Наше побережье в Азовском море фактически не прикрыто. Военных кораблей вообще нет", – подчеркивает Хара.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос усиления нашего флота, но неизвестно, когда это произойдет. Есть проблема, связанная с недостаточной дипломатической реакцией. Только в заявлении по результатам саммита Украина-ЕС было упомянуто о милитаризации Азовского моря. МИД Украины хочет подать судебный иск против России. Но этот процесс длительный, а давление России может за это время отпугнуть от нас иностранные компании.

Пока будем добиваться правды на бумаге, в реальности потеряем большой объем экспорта через блокаду на Азовском море. Россия будет идти дальше и пытаться блокировать наши возможности в Черном море, куда заведены корабли с дальним прицелом. Это угроза всему югу и даже центру Украины, а наших возможностей флота недостаточно. Надо обеспечить Украину сопоставимыми средствами сдерживания России. Нам нужен флот, а за четыре года об этом не говорилось центральным руководством,

– подчеркнул Александр Хара.

Напомним, 8 июля, береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполя.