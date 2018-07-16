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Росія на Азовському морі розгортає ще один фронт, – дипломат

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Росія влаштувала економічну блокаду на Азовському морі
Росія влаштувала економічну блокаду на Азовському морі / Фото з відкритих джерел

Блокада Росії на Азовському морі поєднує два фронти: гарячий на Донбасі і холодний у Криму. Росія посилює тиск на Україну в цілому і дестабілізує ситуацію в східній частині нашої країни. І на цьому не зупиниться.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Фахівець наголошує: Москва побудувала міст у Криму, який трохи спростив логістику росіянам, але при цьому майже вдвічі зменшено кількість судів, які можуть заходити в українську частину Азовського моря. Зокрема, судна "Панамакс" – економічно вигідніші для Маріупольського порту, враховуючи експорт металургійної продукції, глини, зерна – тепер їх не можна використовувати. Заміна іншими збільшує витрати і зменшує конкурентоспроможність нашої продукції.

Росія посилює тиск на Україну в цілому і дестабілізує східні регіони. Росіяни стали зупиняти здебільшого іноземні судна, які йдуть Азовським морем до Бердянська і Маріуполя. Одне судно можуть затримувати чотири рази. Причому не на годину-дві, а до восьми годин. Є випадки затримки до 88 годин. Протягом тижня було близько 60-ти затримок. Маріуполь і Бердянськ значною мірою залежать від роботи порту і металургійних підприємств. І це може підірвати соціально-економічну ситуацію,
– наголошує Олександр Хара.

Експерт зауважує: українська влада пасивно себе поводить в питанні загрози з боку РФ на Азовському морі, де асиметрична ситуація з точки зору безпеки.

"На Азовському морі з боку України присутні лише патрульні прикордонні кораблі. В Росії є військові м'язи, які вона посилила шістьма броньованими суднами класу "Серна". Наше узбережжя в Азовському морі фактично не прикрите. Військових кораблів взагалі немає", – підкреслює Хара.

За його словами, зараз розглядається питання посилення нашого флоту, але невідомо, коли це станеться. Є проблема, пов'язана з недостатньою дипломатичною реакцією. Лише в заяві за результатами саміту Україна-ЄС було згадано про мілітаризацію Азовського моря. МЗС України хоче подати судовий позов проти Росії. Але цей процес тривалий, а тиск Росії може за цей час відлякати від нас іноземні компанії.

Поки добиватимемося правди на папері, в реальності втратимо великий обсяг експорту через блокаду на Азовському морі. Росія йтиме далі і намагатиметься блокувати наші можливості в Чорному морі, куди заведені кораблі з дальнім прицілом. Це загроза всьому півдню і навіть центру України, а наших можливостей флоту не достатньо. Треба забезпечити Україну співставними засобами стримування Росії. Нам потрібен флот, а за чотири роки про це не мовилося центральним керівництвом,
– підкреслив Олександр Хара.

Нагадаємо, 8 липня, берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Анексія Криму Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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