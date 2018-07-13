Затриманням суден Росія чинить політичний і економічний тиск на Україну, – Слободян

Як повідомила моніторингова група "Майдан закордонних справ" , два іноземних судна затримали російські прикордонники у Азовському морі цієї ночі. Одне під грецьким прапором прямувало до Бердянська, інше – німецько-турецьке – вийшло з порту у Маріуполі.

Судна декілька годин перевіряли після чого відпустили.

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Таких випадків з кінця квітня сталося близько сотні, – повідомив напередодні міністр інфраструктури Володимир Омелян. Росія обмежує прохід суден, перевіряє кораблі, що прямують в українські порти, і затримує рибалок, бо вважає акваторію своєю власністю.

Річ у тім, що у росіян в цьому питанні розв'язані руки. Адже 2003-го року Україна і Росія підписали двосторонній договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який діє і досі. До того ж, кордон в Азовському морі з Росією попри багаторічні перемовини так і не узгоджений – Москва процес саботувала.

Починаючи з квітня цього року російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які слідують в українські порти на Азовському морі. Ми прекрасно розуміємо, що таким чином Російська Федерація чинить політичний і економічний тиск на Україну,

– заявив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Фактично зараз вони одноосібно контролюють Керченську протоку і відповідно всі судна, які йдуть в українські порти на Азовському морі або проходять через Керченську протоку. Тому якимось чином обійти російський огляд великої можливості у представників екіпажів немає", – додав він.

Нагадаємо, 8 липня, берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя.