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Задержанием судов Россия оказывает политическое и экономическое давление на Украину, – Слободян

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Задержанием судов Россия оказывает политическое и экономическое давление на Украину, – Слободян
Задержанием судов Россия оказывает политическое и экономическое давление на Украину, – Слободян / novyny.online.ua

Как сообщила мониторинговая группа "Майдан иностранных дел" , два иностранных судна задержали российские пограничники в Азовском море этой ночью. Одно под греческим флагом направлялось в Бердянск, другое – немецко-турецкое – вышло из порта в Мариуполе.

Судна несколько часов проверяли после чего отпустили.

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Таких случаев с конца апреля произошло около сотни, – сообщил накануне министр инфраструктуры Владимир Омелян. Россия ограничивает проход судов, проверяет корабли, следующие в украинские порты, и задерживает рыбаков, потому что считает акваторию своей собственностью.

Дело в том, что у россиян в этом вопросе развязаны руки. Ведь в 2003-м году Украина и Россия подписали двусторонний договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который действует до сих пор. К тому же, границу в Азовском море с Россией несмотря на многолетние переговоры так и не согласовали – Москва саботировала процесс.

Начиная с апреля этого года российские пограничники начали досматривать иностранные суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море. Мы прекрасно понимаем, что таким образом Российская Федерация оказывает политическое и экономическое давление на Украину
– заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Фактически сейчас они единолично контролируют Керченский пролив и соответственно все суда, которые идут в украинские порты на Азовском море или проходят через Керченский пролив. Поэтому каким-то образом обойти российский обзор большой возможности у представителей экипажей нет", – добавил он.

Напомним, 8 июля, береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполя.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Водный транспорт
Источник: 24 канал
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