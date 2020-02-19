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      Россия нанесла новые авиаудары по Сирии: есть погибшие

      - Читати новину українською
      / syriacivildefense.org

      Российская авиация не перестает бомбить провинцию Идлиб в Сирии. Под ударами оказался город Терманин. В результате бомбардировки погибли трое местных жителей.

      Об этом сообщила в твиттере пресс-служба Сирийской гражданской обороны.

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      После российских налетов во многих районах города вспыхнули пожары.

      Росія завдала авіаударів по Сирії
      Из-за авиаударов в городе вспыхнул ряд пожаров

      Авіаудари по Сирії
      Пожар тушила организация Сирийской гражданской обороны

      Авіаудари по Сирії
      Россия снова ударила по Сирии

      Правительственные войска Асада при поддержке российской армии с мая 2019 года нарушили режим тишины примерно 20 тысяч раз. А из-за регулярных обстрелов и авиаударов погибло более 1,5 тысяч мирных сирийцев.

      Накануне в Сирии разгромили базу российских наемников. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам".

      Война в Сирии и роли России: что известно?
      Мирные протесты против президента Сирии Башара Асада в 2011 году переросли в полномасштабную войну. Власти Сирии воевали против оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур вроде террористического "Исламского государства". При этом власть применяла запрещенное оружие, в том числе химическое, в результате чего погибли многие гражданские.

      В 2015 году Россия провела воздушную военную кампанию в поддержку Асада. Это переломило ход войны в пользу властей Сирии. Российские военные чиновники убеждали, что нападения происходят только на "террористов". Вместе с тем, есть немало фактов, что от атак регулярно гибнут мирные жители. Страны Запада обвиняют Асада в массовых нарушениях прав человека. А международная коалиция во главе с США неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Асада.

      Бои под Золотым, российские главари боевиков и Крым: главное из выступления Украины в ООН
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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Новости России Жертвы Пожар Война в Сирии
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