Россия нанесла новые авиаудары по Сирии: есть погибшие
Российская авиация не перестает бомбить провинцию Идлиб в Сирии. Под ударами оказался город Терманин. В результате бомбардировки погибли трое местных жителей.
Об этом сообщила в твиттере пресс-служба Сирийской гражданской обороны.
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После российских налетов во многих районах города вспыхнули пожары.
Из-за авиаударов в городе вспыхнул ряд пожаров
Пожар тушила организация Сирийской гражданской обороны
Россия снова ударила по Сирии
Правительственные войска Асада при поддержке российской армии с мая 2019 года нарушили режим тишины примерно 20 тысяч раз. А из-за регулярных обстрелов и авиаударов погибло более 1,5 тысяч мирных сирийцев.
Накануне в Сирии разгромили базу российских наемников. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам".
Война в Сирии и роли России: что известно?
Мирные протесты против президента Сирии Башара Асада в 2011 году переросли в полномасштабную войну. Власти Сирии воевали против оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур вроде террористического "Исламского государства". При этом власть применяла запрещенное оружие, в том числе химическое, в результате чего погибли многие гражданские.
В 2015 году Россия провела воздушную военную кампанию в поддержку Асада. Это переломило ход войны в пользу властей Сирии. Российские военные чиновники убеждали, что нападения происходят только на "террористов". Вместе с тем, есть немало фактов, что от атак регулярно гибнут мирные жители. Страны Запада обвиняют Асада в массовых нарушениях прав человека. А международная коалиция во главе с США неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Асада.