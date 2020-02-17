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      В Сирии разгромили базу российских наемников: момент взрыва попал на видео

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      В Сирии в Западном Алеппо (провинция Идлиб) разгромили базу российских наемников. Ранее здесь был уничтожен еще один штаб россиян.

      Как сообщает ресурс "Кавказ-центр", прямо посреди опорного пункта российских наемников смертник подорвал боевую машину пехоты. Информационное агентство ebaa.news пишет, что авто предварительно было заминировано и взорвалось во время движения.

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      Ответственность за случившееся несет исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам". О количестве погибших в результате атаки не сообщается, но, как видно на снятом с беспилотника видео, на месте взрыва остались одни руины.

      Момент взрыва на российской базе в Алеппо: видео

       

      По словам офицера ВСУ Анатолия Штефана с позывным "Штирлиц", сирийским повстанцам во время боя также удалось захватить российский танк Т-90. Принадлежность боевой машины к российской армии подтверждает индекс негабаритности Н2200, нанесенный на левый борт танка. Эта отметка свидетельствует о назначении для перевозки по железной дороге в России.

      В феврале произошло несколько смертельных авиаатак с участием российских наемников и войск президента Сирии Башара Асада, которого поддерживает Кремль. В частности, 2 числа в результате авианалетов в Идлибе погибли по меньшей мере 11 мирных жителей. А 11 февраля в результате авиаударов в Алеппо погибли 15 мирных жителей, в том числе 8 детей.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России Война Война в Сирии
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