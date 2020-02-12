Россия и Асад нанесли авиаудары по Сирии: погибли гражданские, в том числе дети

Войска президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации России в очередной раз атаковали сирийские провинции Идлиб и Алеппо 11 февраля. В результате авиаударов погибли 15 мирных жителей, в том числе 8 детей.

Ранения различной степени тяжести получили более полсотни человек, сообщили 12 февраля на твиттер-странице The White Helmets.

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"15 человек, в том числе 8 детей погибли вчера (11 февраля), а 54 были ранены в результате обстрела "военной машиной смерти" России и режима Асада сельской местности в Идлибе и Алеппо на северо-западе Сирии", – говорится в заметке.

15 people, including 8 children, were killed yesterday, and 54 others were injured, as a result of the bombing by the military death machine of Russia and regime forces on #Idlib and #Aleppo countryside in northwestern #Syria. They are not numbers... pic.twitter.com/0bRgKoH23T — The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 12, 2020

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "войска сирийского правительства наносят удары в Идлибе только по террористам".

Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам,

– заверил Песков.

Он добавил, что эти удары имеют целью "нейтрализовать террористов и их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда".



Сирийские семьи, которые были вынуждены переселиться из-за нападений режима Асада и России, направляются в безопасные зоны / Фото Getty Images



Сирийские семьи, которые были вынуждены переехать из-за нападений режима Асада и России / Фото Getty Images



Сирийские семьи, которые были вынуждены переехать из-за нападений режима Асада и России / Фото Getty Images



Сирийские семьи, которые были вынуждены переехать из-за нападений режима Асада и России / Фото Getty Images

Ситуация в Сирии обострилась в конце января

20 января Россия тоже наносила удар по Идлибу и тогда погибли более 20 человек.

30 января российская авиация нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибе, погибли 10 мирных жителей.

А 2 февраля в Идлибе снова вследствие налетов российской авиации и ВВС режима Асада погибли 11 мирных жителей.

Известно и о других авианалетах между этими датами. Все эти удары проходили на фоне обещаний России об очередном "прекращении огня" в регионе.

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