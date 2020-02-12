Россия и Асад нанесли авиаудары по Сирии: погибли гражданские, в том числе дети
Войска президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации России в очередной раз атаковали сирийские провинции Идлиб и Алеппо 11 февраля. В результате авиаударов погибли 15 мирных жителей, в том числе 8 детей.
Ранения различной степени тяжести получили более полсотни человек, сообщили 12 февраля на твиттер-странице The White Helmets.
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"15 человек, в том числе 8 детей погибли вчера (11 февраля), а 54 были ранены в результате обстрела "военной машиной смерти" России и режима Асада сельской местности в Идлибе и Алеппо на северо-западе Сирии", – говорится в заметке.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "войска сирийского правительства наносят удары в Идлибе только по террористам".
Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам,
– заверил Песков.
Он добавил, что эти удары имеют целью "нейтрализовать террористов и их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда".
Сирийские семьи, которые были вынуждены переселиться из-за нападений режима Асада и России, направляются в безопасные зоны / Фото Getty Images
Сирийские семьи, которые были вынуждены переехать из-за нападений режима Асада и России / Фото Getty Images
Сирийские семьи, которые были вынуждены переехать из-за нападений режима Асада и России / Фото Getty Images
Сирийские семьи, которые были вынуждены переехать из-за нападений режима Асада и России / Фото Getty Images
Ситуация в Сирии обострилась в конце января
- 20 января Россия тоже наносила удар по Идлибу и тогда погибли более 20 человек.
- 30 января российская авиация нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибе, погибли 10 мирных жителей.
- А 2 февраля в Идлибе снова вследствие налетов российской авиации и ВВС режима Асада погибли 11 мирных жителей.
- Известно и о других авианалетах между этими датами. Все эти удары проходили на фоне обещаний России об очередном "прекращении огня" в регионе.
Что известно о войне в Сирии и роли России
- Мирные протесты против президента Сирии Башара Асада в 2011 году переросли в полномасштабную войну.
- Власти Сирии воевали против оппозиционных к ним сил, в том числе и исламистских структур вроде террористического "Исламского государства". При этом власть применяла запрещенное оружие, в том числе химическое, в результате чего погибли многие гражданские.
- России в 2015 году провела воздушную военную кампанию в поддержку Асада. Это переломило ход войны в пользу власти Сирии.
- Российские военные чиновники убеждали, что нападения происходят только на "террористов". Зато есть немало фактов, что от атак регулярно гибнут мирные жители.
- Страны Запада обвиняют Асада в массовых нарушениях прав человека. А международная коалиция во главе с США неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Асада.