Добивали и стреляли в упор: повстанцы поймали и жестоко убили российских ФСБшников в Сирии

В пригороде сирийского города Латакия, контролируемого войсками президента Башара Асада, четверо спецназовцев ФСБ РФ попали в засаду и были убиты.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов, сирийские повстанцы знали маршрут снайперской группы спецназа России, где и заложили фугас, а контуженных офицеров убили выстрелами в упор.

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Погибшие офицеры Дмитрий Терминов, Булат Ахматьянов, Всеволод Трофимов и Руслан Гимадиев находились в Латакии из-за подготовки к встрече президентов Турции и Сирии. Сирия попросила Россию усилить меры по безопасности перед встречей.

В то же время, ФСБ подтвердила гибель только одного спецназовца – Трофимова.

Почему ситуация в Сирии вновь обострилась

30 января российская авиация нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибе, погибли 10 мирных жителей. 20 января Россия также наносила удар по Идлибу – тогда погибли более 20 человек. Известно и о других авианалетах между этими датами.

Все эти удары проходили на фоне обещаний Кремля относительно очередного "прекращение огня" в регионе.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который в октябре 2019 года уже проводил военную операцию в Сирии, обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии. Мол, русские атакуют Идлиб, где проживает 4 миллиона человек. И для россиян все они – "террористы".

Наше терпение заканчивается. Если удары не прекратятся, Анкара предпримет все необходимые шаги,

– сказал Эрдоган 29 января.

В то же время, вооруженные силы Турции перебросили бронетехнику к границе с сирийской провинцией Идлиб. Там войска Асада и России атаковали сирийских повстанцев, а Эрдоган обещал отреагировать на эти действия.

Провинция Латакия в Сирии на карте: