Обострение в Сирии: Эрдоган ответил танками на действия армии Путина

Вооруженные силы Турции перебросили бронетехнику к границе с сирийской провинцией Идлиб. Там войска Асада и России атаковали сирийских повстанцев, а Эрдоган обещал отреагировать на эти действия.

О 200 танках на границе Турции и Сирии сообщило Anadolu . По информации этого проправительственного издания, колонна бронетранспортеров и танков дошла до района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.

Напомним, 28 января Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

Официальная позиция Турции такова: технику перебросили на границу с Сирией "для усиления военных частей, дислоцированных в приграничных районах". О наступлении на территорию Сирии якобы не говорится, но тон правительственного сообщения такой, что Путин и Асад должны понять намек.

В то же время издание Al Masdar News , которое поддерживает власть Башара Асада, сообщил, что более 200 турецких танков уже пересекли сирийскую границу и направляются навстречу армии Асада.

Башар Асад – президент Сирии с 2000 года. Всегда поддерживал Россию, Путина и оккупацию Крыма. Правление Асада в своей стране привело к масштабной гражданской войне, которая длится с 2011 года и привела к гибели более полумиллиона человек.

Почему ситуация в Сирии вновь обострилась

30 января российская авиация нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибе, погибли 10 мирных жителей. 20 января Россия также наносила удар по Идлиб – тогда погибли более 20 человек. Известно и о других авиналетах между этими датами.

И в се эти удары происходили на фоне обещаний Кремля об очередном "прекращении огня" в регионе.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который в октябре 2019 уже проводил военную операцию в Сирии, обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии. Мол, россияне атакуют Идлиб, где проживает 4 миллиона человек. И для россиян все они – "террористы".

" Наше терпение на исходе . Если удары не прекратятся, Анкара предпримет все необходимые шаги", – сказал Эрдоган 29 января.

Провинция Хатай (выделена красным) на карте: