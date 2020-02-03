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      Обострение в Сирии: Эрдоган ответил танками на действия армии Путина

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      Эрдоган может снова атаковать территорию Сирии / Коллаж 24 канала

      Вооруженные силы Турции перебросили бронетехнику к границе с сирийской провинцией Идлиб. Там войска Асада и России атаковали сирийских повстанцев, а Эрдоган обещал отреагировать на эти действия.

      О 200 танках на границе Турции и Сирии сообщило Anadolu. По информации этого проправительственного издания, колонна бронетранспортеров и танков дошла до района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом. 

      Напомним, 28 января  Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

      Официальная позиция Турции такова: технику перебросили на границу с Сирией "для усиления военных частей, дислоцированных в приграничных районах". О наступлении на территорию Сирии якобы не говорится, но тон правительственного сообщения такой, что Путин и Асад должны понять намек. 

      В то же время издание Al Masdar News, которое поддерживает власть Башара Асада, сообщил, что более 200 турецких танков уже пересекли сирийскую границу и направляются навстречу армии Асада. 

      Башар Асад – президент Сирии с 2000 года. Всегда поддерживал Россию, Путина и оккупацию Крыма. Правление Асада в своей стране привело к масштабной гражданской войне, которая длится с 2011 года и привела к гибели более полумиллиона человек. 

      Почему ситуация в Сирии вновь обострилась

      30 января российская авиация нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибе, погибли 10 мирных жителей. 20 января Россия также наносила удар по Идлиб – тогда погибли более 20 человек. Известно и о других авиналетах между этими датами. 

      • И все эти удары происходили на фоне обещаний Кремля об очередном "прекращении огня" в регионе.

      Президент Турции Реджеп Эрдоган, который в октябре 2019 уже проводил военную операцию в Сирии, обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии. Мол, россияне атакуют Идлиб, где проживает 4 миллиона человек. И для россиян все они – "террористы".

      "Наше терпение на исходе. Если удары не прекратятся, Анкара предпримет все необходимые шаги", – сказал Эрдоган 29 января. 

      Провинция Хатай (выделена красным) на карте:

      3 февраля турецкий лидер Реджеп Эрдоган приедет в Украину и встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Война Ближний Восток Владимир Путин Реджеп Эрдоган Башар Асад Война в Сирии Новости России Новости Турции
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