Загострення в Сирії: Ердоган відповів танками на дії армії Путіна

Збройні сили Туреччини перекинули бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб. Саме там війська Асада та Росії атакували сирійських повстанців, а Ердоган обіцяв відреагувати на ці дії.

Про 200 танків на кордоні Туреччини та Сирії повідомило Anadolu. За інформацією цього проурядового видання, колона бронетранспортерів та танків дійшла до району Рейханли провінції Хатай на кордоні із сирійським Ідлібом.

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Офіційна позиція Туреччини така: техніку перекинули на кордон із Сирією "для посилення військових частин, дислокованих у прикордонних районах". Про наступ на територію Сирії начебто не мовиться, але тон урядового повідомлення такий, що Путін та Асад мали б зрозуміти натяк.

Водночас видання Al Masdar News, яке підтримує владу Башара Асада, повідомило, що понад 200 турецьких танків вже перетнули сирійський кордон і прямують навперейми армії Асада.

Башар Асад – президент Сирії з 2000 року. Завжди підтримував Росію, Путіна та окупацію Криму. Правління Асада у своїй країні призвело до масштабної громадянської війни, яка триває з 2011 року та призвела до загибелі понад пів мільйона людей.

Чому ситуація в Сирії знову загострилася

30 січня російська авіація завдала удару по лікарні та пекарні в Ідлібі, загинули 10 мирних мешканців. 20 січня Росія також завдавала удару по Ідлібу – тоді загинули понад 20 людей. Відомо й про інші авіанальоти між цими датами.

Усі ці удари відбувалися на тлі обіцянок Кремля щодо чергового "припинення вогню" в регіоні.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який у жовтні 2019 року вже проводив військову операцію в Сирії, звинуватив Росію у невиконанні домовленостей щодо Сирії. Мовляв, росіяни атакують Ідлібі, де мешкає 4 мільйони людей. І для росіян усі вони – "терористи".

"Наше терпіння закінчується. Якщо удари не припиняться, Анкара вживатиме усіх необхідних кроків", – сказав Ердоган 29 січня.

Провінція Хатай (виділена червоним) на карті:

3 лютого турецький лідер Реджеп Ердоган приїде до України та зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.