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      Российская авиация разбомбила пекарню и больницу в Идлибе: много погибших

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      Российские войска нанесли авиаудар по пекарне и больнице в Идлибе: 10 погибших, 37 раненых / Соцсети

      В ночь на 30 января российская авиация нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибской зоне, на северо-западе Сирии.

      Как сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на местные источники, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха погибли по меньшей мере 10 мирных жителей . Еще 37 человек получили ранения.

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      Между тем, силы гражданской обороны Идлиба ("Белые каски") сообщили, что под завалами здания больницы погибли четыре человека.

      Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность, что количество погибших возрастет.

      Смотрите видео последствий российского авиаудара по Идлибу в Сирии

      К слову, 20 января Россия также нанесла удар по Идлибу. Тогда погибли более 20 человек и еще 60 получили ранения. Перед этим Кремль обещал очередное "прекращение огня" в регионе.

      Что известно о войне в Сирии? Она началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации переросли в вооруженный конфликт. Произошло это после того, как военные открыли огонь по протестующим. По данным ООН, за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона – беженцами. Кроме того, погибли больше полумиллиона человек. Наблюдатели из Сирийской сети по правам человека убеждают, что большинство гражданских погибли от рук боевиков "Исламского государства", а также союза России и сил режима Асада.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России Жертвы авиация Война в Сирии
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