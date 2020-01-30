Российская авиация разбомбила пекарню и больницу в Идлибе: много погибших

В ночь на 30 января российская авиация нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибской зоне, на северо-западе Сирии.

Как сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на местные источники, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха погибли по меньшей мере 10 мирных жителей . Еще 37 человек получили ранения.

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#UPDATE

10 KILLED, 40 INJURED, IN THAT RUSSIAN WAR CRIME.

Where is the international reaction?

Where are the condemnations?

Where are the sanctions?#PutinAtWar pic.twitter.com/6iL1pK5aYa — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 30, 2020

Между тем, силы гражданской обороны Идлиба ("Белые каски") сообщили, что под завалами здания больницы погибли четыре человека.

#BREAKING

THE RUSSIAN AIR FORCE JUST BOMBED THE MAIN HOSPITAL OF ARIHA.#PutinAtWar https://t.co/WJcvtwavAM — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 29, 2020

Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность, что количество погибших возрастет.

Смотрите видео последствий российского авиаудара по Идлибу в Сирии

К слову, 20 января Россия также нанесла удар по Идлибу. Тогда погибли более 20 человек и еще 60 получили ранения. Перед этим Кремль обещал очередное "прекращение огня" в регионе.

Что известно о войне в Сирии? Она началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации переросли в вооруженный конфликт. Произошло это после того, как военные открыли огонь по протестующим. По данным ООН, за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона – беженцами. Кроме того, погибли больше полумиллиона человек. Наблюдатели из Сирийской сети по правам человека убеждают, что большинство гражданских погибли от рук боевиков "Исламского государства", а также союза России и сил режима Асада.