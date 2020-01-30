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      Росія з допомогою авіації розбомбила пекарню та лікарню в Ідлібі: багато загиблих

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      Російські війська завдали авіаудару по пекарні та лікарні в Ідлібі: 10 загиблих, 37 поранених / Соцмережі

      Уночі проти 30 січня російська авіація завдала удару по лікарні та пекарні в Ідлібській зоні. Це на північний захід Сирії.

      Як повідомляє інформаційна агенція Anadolu з посиланням на місцеві джерела, в результаті авіаударів в населеному пункті Еріха загинули щонайменше 10 мирних жителів . Ще 37 осіб зазнали поранень.

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      Тим часом, сили цивільної оборони Ідліба ("Білі каски") сповістили, що під завалами будівлі лікарні загинули чотири людини.

      Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність, що кількість загиблих зросте.

      Дивіться відео наслідків російського авіаудару по Ідлібу в Сирії

      До слова, 20 січня Росія також завдала удару по Ідлібу. Тоді загинули понад 20 осіб і ще 60 зазнали поранень. Перед цим Кремль обіцяв чергове "припинення вогню" в регіоні.

      Що відомо про Війну в Сирії? Вона почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації переросли в збройний конфлікт. Сталося це після того, як військові відкрили вогонь по протестувальниках. За даними ООН, за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона – біженцями. Крім того, загинули понад півмільйона людей. Спостерігачі з Сирійської мережі з прав людини переконують, що більшість цивільних загинула від рук бойовиків "Ісламської держави", а також союзу Росії та сил режиму Асада.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Війна у Сирії авіація Жертви
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