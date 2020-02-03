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      В результате налетов российской авиации в Сирии погибли 11 мирных жителей

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      В результате налетов российской авиации в Сирии погибли 11 мирных жителей / Главком

      В сирийской провинции Идлиб вследствие налетов российской авиации и ВВС режима Асада погибли 11 мирных жителей.

      Это случилось второго февраля 2020 года, сообщает Анадолу.

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      "Армия режима Башара Асада и ВКС России продолжают подвергать бомбардировкам и обстрелам районы Идлибской зоны деэскалации на северо-западе Сирии", – отметили в издании.

      В населенном пункте Сермин жертвами удара российских военных самолетов стали восемь человек. Раненых госпитализировали в ближайшие больницы. Сейчас отряды сил гражданской обороны продолжают проводить разбор завалов. Есть вероятность роста количества жертв.

      Что известно о войне в Сирии?В марте 2011 года мирные демонстрации в Сирии переросли в вооруженный конфликт. Произошло это после того, как военные открыли огонь по протестующим. По данным ООН, за годы войны в Сирии 6,6 миллионов человек стали вынужденными переселенцами, еще 5,6 миллионов – беженцами. Кроме того, погибли более 500 тысяч человек. Наблюдатели из Сирийской сети по правам человека утверждают, что большинство гражданских погибло от рук боевиков "Исламского государства", а также союза России и сил режима Асада.

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины авиация Война Жертвы Война в Сирии
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