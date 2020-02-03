Унаслідок нальотів російської авіації в Сирії загинули 11 мирних мешканців

В сирійській провінції Ідліб унаслідок нальотів російської авіації та ВПС режиму Асада загинули 11 мирних мешканців.

Це трапилось другого лютого 2020 року, повідомляє Анадолу.

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"Армія режиму Башара Асада і ВКС Росії продовжують піддавати бомбардуванням і обстрілам райони Ідлібської зони деескалації на північному заході Сирії", – зазначили у виданні.

У населеному пункті Сермін жертвами удару російських військових літаків стали вісім осіб. Поранених госпіталізували у найближчі лікарні. В інших населених пунктах унаслідок сирійської авіації загинуло три людини. Наразі загони сил цивільної оборони продовжують проводити розбір завалів. Є ймовірність зростання кількості жертв.

Що відомо про війну в Сирії?У березні 2011 року мирні демонстрації у Сирії переросли в збройний конфлікт. Сталося це після того, коли військові відкрили вогонь по протестувальниках. За даними ООН, за роки війни в Сирії 6,6 мільйонів осіб стали вимушеними переселенцями, Ще 5,6 мільйонів – біженцями. Крім того, загинули понад 500 тисяч людей. Спостерігачі з Сирійської мережі з прав людини переконують, що більшість цивільних загинулb від рук бойовиків "Ісламської держави", а також союзу Росії та сил режиму Асада.