09:52
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 ГРИП В УКРАЇНІ

      Унаслідок нальотів російської авіації в Сирії загинули 11 мирних мешканців

      115 Читать новость на русском
      Унаслідок нальотів російської авіації в Сирії загинули 11 мирних мешканців / Главком

      В сирійській провінції Ідліб унаслідок нальотів російської авіації та ВПС режиму Асада загинули 11 мирних мешканців.

      Це трапилось другого лютого 2020 року, повідомляє Анадолу.

      Читайте також: Загострення в Сирії: Ердоган відповів танками на дії армії Путіна

      "Армія режиму Башара Асада і ВКС Росії продовжують піддавати бомбардуванням і обстрілам райони Ідлібської зони деескалації на північному заході Сирії", – зазначили у виданні.

      У населеному пункті Сермін жертвами удару російських військових літаків стали вісім осіб. Поранених госпіталізували у найближчі лікарні. В інших населених пунктах унаслідок сирійської авіації загинуло три людини. Наразі загони сил цивільної оборони продовжують проводити розбір завалів. Є ймовірність зростання кількості жертв.

      Що відомо про війну в Сирії?У березні 2011 року мирні демонстрації у Сирії переросли в збройний конфлікт. Сталося це після того, коли військові відкрили вогонь по протестувальниках. За даними ООН, за роки війни в Сирії 6,6 мільйонів осіб стали вимушеними переселенцями, Ще 5,6 мільйонів – біженцями. Крім того, загинули понад 500 тисяч людей. Спостерігачі з Сирійської мережі з прав людини переконують, що більшість цивільних загинулb від рук бойовиків "Ісламської держави", а також союзу Росії та сил режиму Асада.

      У "Слузі народу" пояснили ймовірний продаж води в анексований Крим
      сьогодні
      6930
      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Війна у Сирії Жертви Війна авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:50 Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче
      Іван Примаченко 941
      сьогодні , 08:33 У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни
      Василь Денисюк 15925
      сьогодні , 07:01 Гривня, долар, євро: який депозит більш прибутковий в 2020 році
      Ірина Поліщук 1626
      2 лютого , 22:00 Бомби уповільненої дії Зеленського, білоруси визначились та позитив у курсі на ЄС: блоги тижня
      Блоги тижня 1562
      2 лютого , 20:30 Повернення в СРСР: журналісти розгромили законопроєкт про дезінформацію
      Анна Калюжна 1000
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук