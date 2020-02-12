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      Росія та Асад завдали авіаударів по Сирії: загинули цивільні, зокрема й діти

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      Війна в Сирії: внаслідок авіаударів 11 лютого загинули мирні дорослі та діти / Getty Images

      Війська президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації Росії вкотре атакували сирійські провінції Ідліб та Алеппо 11 лютого. В результаті авіаударів загинули 15 мирних жителів, зокрема 8 дітей.

      Поранення різних ступенів важкості зазнали понад пів сотні людей, повідомили 12 лютого на твітер-сторінці The White Helmets.

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      "15 людей, зокрема 8 дітей загинули вчора (11 лютого), а 54 були поранені внаслідок обстрілу "військовою машиною смерті" Росії та режиму Асада сільської місцевості в Ідлібі та Алеппо на північному заході Сирії", – мовиться в дописі.

      Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "війська сирійського уряду завдають ударів в Ідлібі тільки по терористах".

      Що стосується ударів по Ідлібі, які сирійські військові здійснюють, то це удари по терористах, а не по цивільних особах,
      – запевнив Пєсков.

      Він додав, що ці удари мають на меті "нейтралізувати терористів і їхню агресивну діяльність, яку вони здійснюють звідти".

      війна в Сирії фото 2020 мирні жителі біженці покидають свої домівки після авіаударів
      Сирійські родини, які були змушені переселитися через напади режиму Асада та Росії, прямують до безпечніших зон / Фото Getty Images

      війна в Сирії фото 2020 мирні жителі біженці покидають свої домівки після авіаударів
      Сирійські родини, які були змушені переїхати через напади режиму Асада та Росії / Фото Getty Images

      війна в Сирії фото 2020 мирні жителі біженці покидають свої домівки після авіаударів
      Сирійські родини, які були змушені переїхати через напади режиму Асада та Росії / Фото Getty Images

      війна в Сирії фото 2020 мирні жителі біженці покидають свої домівки після авіаударів
      Сирійські родини, які були змушені переїхати через напади режиму Асада та Росії / Фото Getty Images

      Ситуація в Сирії загострилася наприкінці січня

      • 20 січня Росія теж завдавала удару по Ідлібу і тоді загинули понад 20 людей.
      • 30 січня російська авіація завдала удару по лікарні та пекарні в Ідлібі, загинули 10 мирних жителів.
      • А 2 лютого в Ідлібі знову внаслідок нальотів російської авіації та ВПС режиму Асада загинули 11 мирних жителів.
      • Відомо й про інші авіанальоти між цими датами. Усі ці удари відбувалися на тлі обіцянок Росії щодо чергового "припинення вогню" в регіоні.

      Що відомо про війну в Сирії і роль Росії

      • Мирні протести проти президента Сирії Башара Асада в 2011 році переросли у повномасштабну війну.
      • Влада Сирії воювала проти опозиційних до неї сил, зокрема, й ісламістських структур на зразок терористичної "Ісламської держави". При цьому влада застосовувала заборонену зброю, зокрема хімічну, внаслідок чого загинули багато цивільних.
      • Щодо ролі Росії в цій війні, то в 2015 році держава провела повітряну військову кампанію на підтримку Асада. Це переламало хід війни на користь влади Сирії.
      • Російські військові посадовці переконували, що напади відбуваються лише на "терористів". Натомість є чимало фактів, що від атак регулярно гинуть мирні жителі.
      • Країни Заходу звинувачують Асада в масових порушеннях прав людини. А міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Асада.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Діти і неповнолітні Новини Росії Башар Асад Жертви Війна Війна у Сирії
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