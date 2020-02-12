Росія та Асад завдали авіаударів по Сирії: загинули цивільні, зокрема й діти

Війська президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації Росії вкотре атакували сирійські провінції Ідліб та Алеппо 11 лютого. В результаті авіаударів загинули 15 мирних жителів, зокрема 8 дітей.

Поранення різних ступенів важкості зазнали понад пів сотні людей, повідомили 12 лютого на твітер-сторінці The White Helmets.

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"15 людей, зокрема 8 дітей загинули вчора (11 лютого), а 54 були поранені внаслідок обстрілу "військовою машиною смерті" Росії та режиму Асада сільської місцевості в Ідлібі та Алеппо на північному заході Сирії", – мовиться в дописі.

15 people, including 8 children, were killed yesterday, and 54 others were injured, as a result of the bombing by the military death machine of Russia and regime forces on #Idlib and #Aleppo countryside in northwestern #Syria. They are not numbers... pic.twitter.com/0bRgKoH23T — The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 12, 2020

Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "війська сирійського уряду завдають ударів в Ідлібі тільки по терористах".

Що стосується ударів по Ідлібі, які сирійські військові здійснюють, то це удари по терористах, а не по цивільних особах,

– запевнив Пєсков.

Він додав, що ці удари мають на меті "нейтралізувати терористів і їхню агресивну діяльність, яку вони здійснюють звідти".



Сирійські родини, які були змушені переселитися через напади режиму Асада та Росії, прямують до безпечніших зон / Фото Getty Images



Сирійські родини, які були змушені переїхати через напади режиму Асада та Росії / Фото Getty Images



Сирійські родини, які були змушені переїхати через напади режиму Асада та Росії / Фото Getty Images



Сирійські родини, які були змушені переїхати через напади режиму Асада та Росії / Фото Getty Images

Ситуація в Сирії загострилася наприкінці січня

20 січня Росія теж завдавала удару по Ідлібу і тоді загинули понад 20 людей.

30 січня російська авіація завдала удару по лікарні та пекарні в Ідлібі, загинули 10 мирних жителів.

А 2 лютого в Ідлібі знову внаслідок нальотів російської авіації та ВПС режиму Асада загинули 11 мирних жителів.

Відомо й про інші авіанальоти між цими датами. Усі ці удари відбувалися на тлі обіцянок Росії щодо чергового "припинення вогню" в регіоні.

Що відомо про війну в Сирії і роль Росії