Росія та Асад завдали авіаударів по Сирії: загинули цивільні, зокрема й діти
Війська президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації Росії вкотре атакували сирійські провінції Ідліб та Алеппо 11 лютого. В результаті авіаударів загинули 15 мирних жителів, зокрема 8 дітей.
Поранення різних ступенів важкості зазнали понад пів сотні людей, повідомили 12 лютого на твітер-сторінці The White Helmets.
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"15 людей, зокрема 8 дітей загинули вчора (11 лютого), а 54 були поранені внаслідок обстрілу "військовою машиною смерті" Росії та режиму Асада сільської місцевості в Ідлібі та Алеппо на північному заході Сирії", – мовиться в дописі.
Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "війська сирійського уряду завдають ударів в Ідлібі тільки по терористах".
Що стосується ударів по Ідлібі, які сирійські військові здійснюють, то це удари по терористах, а не по цивільних особах,
– запевнив Пєсков.
Він додав, що ці удари мають на меті "нейтралізувати терористів і їхню агресивну діяльність, яку вони здійснюють звідти".
Сирійські родини, які були змушені переселитися через напади режиму Асада та Росії, прямують до безпечніших зон / Фото Getty Images
Сирійські родини, які були змушені переїхати через напади режиму Асада та Росії / Фото Getty Images
Сирійські родини, які були змушені переїхати через напади режиму Асада та Росії / Фото Getty Images
Сирійські родини, які були змушені переїхати через напади режиму Асада та Росії / Фото Getty Images
Ситуація в Сирії загострилася наприкінці січня
- 20 січня Росія теж завдавала удару по Ідлібу і тоді загинули понад 20 людей.
- 30 січня російська авіація завдала удару по лікарні та пекарні в Ідлібі, загинули 10 мирних жителів.
- А 2 лютого в Ідлібі знову внаслідок нальотів російської авіації та ВПС режиму Асада загинули 11 мирних жителів.
- Відомо й про інші авіанальоти між цими датами. Усі ці удари відбувалися на тлі обіцянок Росії щодо чергового "припинення вогню" в регіоні.
Що відомо про війну в Сирії і роль Росії
- Мирні протести проти президента Сирії Башара Асада в 2011 році переросли у повномасштабну війну.
- Влада Сирії воювала проти опозиційних до неї сил, зокрема, й ісламістських структур на зразок терористичної "Ісламської держави". При цьому влада застосовувала заборонену зброю, зокрема хімічну, внаслідок чого загинули багато цивільних.
- Щодо ролі Росії в цій війні, то в 2015 році держава провела повітряну військову кампанію на підтримку Асада. Це переламало хід війни на користь влади Сирії.
- Російські військові посадовці переконували, що напади відбуваються лише на "терористів". Натомість є чимало фактів, що від атак регулярно гинуть мирні жителі.
- Країни Заходу звинувачують Асада в масових порушеннях прав людини. А міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Асада.