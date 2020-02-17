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      У Сирії розгромили базу російських найманців: момент вибуху потрапив на відео

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      У Сирії знищили базу путінських солдат: відео з висоти пташиного польоту / Скріншот відео

      У Сирії в Західному Алеппо (провінція Ідліб) розгромили базу російських найманців. Раніше тут було знищено ще один штаб росіян.

      Як повідомляє ресурс "Кавказ-центр", прямо посеред опорного пункту російських найманців смертник підірвав бойову машину піхоти. Інформаційна агенція ebaa.news пише, що авто попередньо було замінованим і вибухнуло під час руху.

      Радимо ознайомитися! Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії

      Відповідальність за те, що трапилося несе ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам". Про кількість загиблих в результаті атаки не повідомляється, але, як видно на знятому з безпілотника відео, на місці вибуху лишилися одні руїни.

      Момент вибуху на російській базі в Алеппо: відео 

       

      За словами офіцера ЗСУ Анатолія Штефана з позивним "Штірліц", сирійським повстанцям під час бою також вдалося захопити російський танк Т-90. Належність бойової машини до російської армії підтверджує індекс негабаритності Н2200, нанесений на лівий борт танка. Ця позначка свідчить про призначення для перевезення залізницею в Росії.

      У лютому сталося кілька смертельних авіаатак за участю російських найманців і військ президента Сирії Башара Асада, якого підтримує Кремль. Зокрема, 2 числа внаслідок авіанальотів в Ідлібі загинули щонайменше 11 мирних жителів. А 11 лютого в результаті авіаударів у Алеппо загинули 15 мирних жителів, зокрема 8 дітей.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Війна Новини Росії Війна у Сирії
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