У Сирії розгромили базу російських найманців: момент вибуху потрапив на відео

У Сирії в Західному Алеппо (провінція Ідліб) розгромили базу російських найманців. Раніше тут було знищено ще один штаб росіян.

Як повідомляє ресурс "Кавказ-центр", прямо посеред опорного пункту російських найманців смертник підірвав бойову машину піхоти. Інформаційна агенція ebaa.news пише, що авто попередньо було замінованим і вибухнуло під час руху.

Радимо ознайомитися! Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії

Відповідальність за те, що трапилося несе ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам". Про кількість загиблих в результаті атаки не повідомляється, але, як видно на знятому з безпілотника відео, на місці вибуху лишилися одні руїни.

Момент вибуху на російській базі в Алеппо: відео

За словами офіцера ЗСУ Анатолія Штефана з позивним "Штірліц", сирійським повстанцям під час бою також вдалося захопити російський танк Т-90. Належність бойової машини до російської армії підтверджує індекс негабаритності Н2200, нанесений на лівий борт танка. Ця позначка свідчить про призначення для перевезення залізницею в Росії.

У лютому сталося кілька смертельних авіаатак за участю російських найманців і військ президента Сирії Башара Асада, якого підтримує Кремль. Зокрема, 2 числа внаслідок авіанальотів в Ідлібі загинули щонайменше 11 мирних жителів. А 11 лютого в результаті авіаударів у Алеппо загинули 15 мирних жителів, зокрема 8 дітей.