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      Росія завдала нових авіаударів по Сирії: є загиблі

      - Читать новость на русском
      / syriacivildefense.org

      Російська авіація не перестає бомбити провінцію Ідліб у Сирії. Під ударами опинилося місто Терманін. Унаслідок бомбардування загинули троє місцевих жителів.

      Про це повідомила у твіттері пресслужба Сирійської цивільної оборони.

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      Після російських нальотів у багатьох районах міста спалахнули пожежі. 

      Росія завдала авіаударів по Сирії
      Через авіаудари у місті спалахнула низка пожеж

      Авіаудари по Сирії
      Пожежі гасила організація Сирійської цивільної оборони

      Авіаудари по Сирії
      Росія знову вдарила по Сирії

      Урядові війська Асада за підтримки російської армії із травня 2019 року порушили режим тиші приблизно 20 тисяч разів. А через регулярні обстріли та авіаудари загинули понад 1,5 тисячі мирних сирійців.

      Напередодні у Сирії розгромили базу російських найманців. Відповідальність за атаку взяло на себе ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам".

      Війна в Сирії та роль Росії: що відомо? Мирні протести проти президента Сирії Башара Асада в 2011 році переросли у повномасштабну війну. Влада Сирії воювала проти опозиційних до неї сил, зокрема, й ісламістських структур на зразок терористичної "Ісламської держави". При цьому влада застосовувала заборонену зброю, зокрема хімічну, внаслідок чого загинули багато цивільних.

      В 2015 році Росія провела повітряну військову кампанію на підтримку Асада. Це переламало хід війни на користь влади Сирії. Російські військові посадовці переконували, що напади відбуваються лише на "терористів". Натомість є чимало фактів, що від атак регулярно гинуть мирні жителі. Країни Заходу звинувачують Асада в масових порушеннях прав людини. А міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Асада.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Жертви Пожежа Новини Росії Війна у Сирії
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