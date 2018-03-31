Россия направила британскому МИД ноту из-за проверки самолета "Аэрофлота"

30 марта в Лондоне провели осмотр самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", который прибыл из Москвы регулярным рейсом в аэропорт "Хитроу". МИД Британии подтвердил изданию BBC, что это была таможенная проверка рейса "Аэрофлота". Со своей стороны посольство России в Великобритании направило британскому МИД ноту с требованием разъяснить причины проверки самолета.

Заявление посольства России опубликовано на сайте российского посольства.

Читайте также: "Имеем право": в России требуют встречи с Юлией Скрипаль

В российском посольстве назвали проверку самолета "грубой провокацией британских властей".

Британцы пытались осмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. По прибытии в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в осмотре,

– отметили в посольстве.

Также в посольстве добавили, что их "попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам".

"Посольством направлена ​​нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с событием", – отмечается в сообщении.