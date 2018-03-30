"Имеем право": в России требуют встречи с Юлией Скрипаль

Посольство России в Великобритании настаивает на встрече с дочерью бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлией, которая пришла в себя после отравления в Солсбери.

Об этом говорится в аккаунте посольства в Twitter.

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Как известно, Юлия Скрипаль понемногу выздоравливает – она пришла в сознание и уже начала самостоятельно кушать и пить.

"Хорошие новости, как сообщается, Юлия Скрипаль, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве увидеть ее согласно Консульской конвенции 1968 года", – говорится в сообщении.

Good news as Yulia Skripal is reported as recovering well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 березня 2018 р.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом, а глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ на отравление Скрипалей мог лично отдать президент России Владимир Путин и сравнил его с Гитлером.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.