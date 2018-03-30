18:47
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
3°C -1°C
  • суббота
    8°C 2°C
  • воскресенье
    13°C 5°C
  • понедельник
    7°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Имеем право": в России требуют встречи с Юлией Скрипаль

227 Читати новину українською
Посольство России в Лондоне настаивает на встрече с Юлией Скрипаль
Посольство России в Лондоне настаивает на встрече с Юлией Скрипаль / Фото из открытых источников

Посольство России в Великобритании настаивает на встрече с дочерью бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлией, которая пришла в себя после отравления в Солсбери.

Об этом говорится в аккаунте посольства в Twitter.

Читайте также: Отравление Скрипаля: президент Чехии сделал неожиданное заявление относительно причастности России

Как известно, Юлия Скрипаль понемногу выздоравливает – она пришла в сознание и уже начала самостоятельно кушать и пить.

"Хорошие новости, как сообщается, Юлия Скрипаль, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве увидеть ее согласно Консульской конвенции 1968 года", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом, а глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ на отравление Скрипалей мог лично отдать президент России Владимир Путин и сравнил его с Гитлером.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
4G появился в Украине: все, что нужно знать
сегодня, 18:05 4G появился в Украине: все, что нужно знать
Андрій Шляхтін 727
Наслідки реформ: які проблеми створює відсутність Державної митної служби
сегодня, 18:00 Наслідки реформ: які проблеми створює відсутність Державної митної служби
Тетяна Острікова 35
Рогозина готовятся пускать в расход
сегодня, 17:01 Рогозина готовятся пускать в расход
Злой Одессит 1426
Спецназовец: Донбасс для россиян – это полигон, они приезжают учиться воевать
сегодня, 16:01 Спецназовец: Донбасс для россиян – это полигон, они приезжают учиться воевать
Євгенія Мазур 414
Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
сегодня, 15:01 Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
Дід Панас 901
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук