"Маємо право": у Росії вимагають зустрічі з Юлією Скрипаль

Посольство Росії у Великій Британії наполягає на зустрічі з донькою колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля Юлією, яка прийшла до тями після отруєння в Солсбері.

Про це йдеться у записі посольства у Twitter.

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Як відомо, Юлія Скрипаль потрохи одужує – вона прийшла до свідомості і вже почала самостійно їсти і пити.

"Гарні новини, як повідомляється, Юлія Скрипаль, благополучно одужує. Ми наполягаємо на праві побачити її відповідно до Консульської конвенції 1968 року", – йдеться у повідомленні.

Good news as Yulia Skripal is reported as recovering well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 березня 2018 р.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною, а глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ на отруєння Скрипалів міг особисто віддати президент Росії Володимир Путін і порівняв його з Гітлером.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.