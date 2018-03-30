13:53
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ

Отруєння Скрипаля: президент Чехії зробив несподівану заяву щодо причетності Росії

4107 Читать новость на русском
Президент Чехії Земан не бачить доказів провини Росії в отруєнні Скрипаля
Президент Чехії Земан не бачить доказів провини Росії в отруєнні Скрипаля / Фото з відкритих джерел

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що Велика Британія не надала достатньо переконливих доказів відповідальності Росії за отруєння екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це він повідомляє видання Parlamentni Listy.

Читайте також: Отруєння Сергія Скрипаля: Юлія Скрипаль вже самостійно їсть і п'є

Чеський лідер вважає, що Лондон не надав достатньо переконливих аргументів, які б могли виправдати заходи країн Євросоюзу проти Росії.

Сполучене Королівство ще не надало жодних доказів, є підозри, але це не доказ. Я розумію акцію солідарності, але я б хотів побачити докази,
– заявив Земан.

За його словами, він очікує видворення з Москви трьох чеських дипломатів у відповідь на рішення Праги вислати трьох російських дипломатів.

"Наше посольство в Москві значно менше, ніж посольство Росії тут, тому для нас це створить великі труднощі", – наголосив Чеський президент.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною.

Наприкінці березня чеські депутати звинуватили Земана в державній зраді через його позицію щодо можливого чеського походження нервово-паралітичного речовини "Новачок", якою, за твердженням Великобританії, отруїли колишнього шпигуна Скрипаля.

Теги: Новини політики Великобританія Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Чехія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти
сьогодні, 13:01 Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти
Яніна Ткачук 99
Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
сьогодні, 12:00 Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
Наталія Лебідь 1078
Аграрні олігархи: як маніпулювали Радою для отримання надприбутків
сьогодні, 11:03 Аграрні олігархи: як маніпулювали Радою для отримання надприбутків
Сергій Лещенко 97
1 квітня, або День сміху: топ-10 найгучніших жартів у світі
сьогодні, 11:03 1 квітня, або День сміху: топ-10 найгучніших жартів у світі
Анастасія Ковач-Петрушенко 65
Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
сьогодні, 08:46 Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
Дмитро Снєгирьов 1216
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук