Отруєння Скрипаля: президент Чехії зробив несподівану заяву щодо причетності Росії

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що Велика Британія не надала достатньо переконливих доказів відповідальності Росії за отруєння екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це він повідомляє видання Parlamentni Listy.

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Чеський лідер вважає, що Лондон не надав достатньо переконливих аргументів, які б могли виправдати заходи країн Євросоюзу проти Росії.

Сполучене Королівство ще не надало жодних доказів, є підозри, але це не доказ. Я розумію акцію солідарності, але я б хотів побачити докази,

– заявив Земан.

За його словами, він очікує видворення з Москви трьох чеських дипломатів у відповідь на рішення Праги вислати трьох російських дипломатів.

"Наше посольство в Москві значно менше, ніж посольство Росії тут, тому для нас це створить великі труднощі", – наголосив Чеський президент.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною.



Наприкінці березня чеські депутати звинуватили Земана в державній зраді через його позицію щодо можливого чеського походження нервово-паралітичного речовини "Новачок", якою, за твердженням Великобританії, отруїли колишнього шпигуна Скрипаля.