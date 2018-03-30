Отравление Скрипаля: президент Чехии сделал неожиданное заявление о причастности России

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Великобритания не предоставила достаточно убедительные доказательства ответственности России за отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщит изданию​ Parlamentni Listy.

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Чешский лидер считает, что Лондон не предоставил достаточно убедительных аргументов, которые бы могли оправдать меры стран Евросоюза против России.

Соединенное Королевство еще не предоставило никаких доказательств, есть подозрения, но это не доказательства. Я понимаю акцию солидарности, но я бы хотел увидеть доказательства,

– заявил Земан.

По его словам, он ожидает выдворения из Москвы троих чешских дипломатов в ответ на решение Праги выслать троих российских дипломатов.

"Наше посольство в Москве значительно меньше, чем посольство России здесь, поэтому для нас это создаст большие трудности", – отметил чешский президент.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом.



В конце марта чешские депутаты обвинили Земана в государственной измене за его позицию относительно возможного чешского происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, по утверждению Великобритании, отравили бывшего шпиона Скрипаля.