Росія направила британському МЗС ноту через перевірку літака "Аерофлоту"

30 березня у Лондоні провели огляд літака Airbus А-321 авіакомпанії "Аерофлот", який прибув з Москви регулярним рейсом в аеропорт "Хітроу". МЗС Британії підтвердило виданню BBC, що це була митна перевірка рейсу "Аерофлоту". Зі свого боку посольство Росії у Великій Британії направило британському МЗС ноту з вимогою роз'яснити причини перевірки літака.

Заява посольства Росії опублікована на сайті російського посольства.

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У російському посольстві назвали перевірку літака "грубою провокацією британської влади".

Британці намагалися оглянути літак без присутності екіпажу, що категорично забороняється діючими правилами. Після прибуття в аеропорт співробітника посольства і довгих переговорів вдалося відстояти участь командира корабля в огляді,

– зазначили в посольстві.

Також у посольстві додали, що їх "спроби оперативно зв'язатися з МЗС Великої Британії з метою з'ясувати причини некоректних дій британських співробітників не призвели до результатів".

"Посольством направлена нота з вимогою до британської сторони дати роз'яснення у зв'язку з подією", – зазначається у повідомленні.