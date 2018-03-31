15:09
31 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
7°C
8°C 2°C
  • неділя
    14°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    8°C 2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова російська ідеологія. Шальная Імпєратріца
Вєсті Кремля
23:53, 30 березня
Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Вєсті.UA
20:53, 30 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія направила британському МЗС ноту через перевірку літака "Аерофлоту"

374 Читать новость на русском
Росія направила британському МЗС ноту через перевірку літака
Росія направила британському МЗС ноту через перевірку літака "Аерофлоту" / aeroflot.ru

30 березня у Лондоні провели огляд літака Airbus А-321 авіакомпанії "Аерофлот", який прибув з Москви регулярним рейсом в аеропорт "Хітроу". МЗС Британії підтвердило виданню BBC, що це була митна перевірка рейсу "Аерофлоту". Зі свого боку посольство Росії у Великій Британії направило британському МЗС ноту з вимогою роз'яснити причини перевірки літака.

Заява посольства Росії опублікована на сайті російського посольства.

Читайте також: "Маємо право": у Росії вимагають зустрічі з Юлією Скрипаль

У російському посольстві назвали перевірку літака "грубою провокацією британської влади".

Британці намагалися оглянути літак без присутності екіпажу, що категорично забороняється діючими правилами. Після прибуття в аеропорт співробітника посольства і довгих переговорів вдалося відстояти участь командира корабля в огляді,
– зазначили в посольстві.

Також у посольстві додали, що їх "спроби оперативно зв'язатися з МЗС Великої Британії з метою з'ясувати причини некоректних дій британських співробітників не призвели до результатів".

"Посольством направлена нота з вимогою до британської сторони дати роз'яснення у зв'язку з подією", – зазначається у повідомленні.

Теги: Новини Росії Великобританія авіація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто насправді проклав Гройсману шлях до прем'єрства і що він робитиме далі
сьогодні, 14:00 Хто насправді проклав Гройсману шлях до прем'єрства і що він робитиме далі
Христина Бердинських 562
Spring is coming: 10 найкращих музичних новинок березня
сьогодні, 13:00 Spring is coming: 10 найкращих музичних новинок березня
Олена Булан 136
Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
сьогодні, 11:48 Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
2035
История о том, как легко умереть в Луганске
сьогодні, 08:43 История о том, как легко умереть в Луганске
Ольга Черненко 1300
Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
30 березня, 23:00 Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
4834
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук