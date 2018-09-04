Россия нарушает международное право в Азовском море: важное заявление Норвегии

Норвегия пристально следит за ситуацией, которая сейчас происходит в Азовском море с участием России и выступает в поддержку международного права.

Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Серейде во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павелом Климкиным, передает "Интерфакс".

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Мы рассматриваем эту ситуацию не только в контексте Украины, а более широко – в контексте региона. Российское военное присутствие там усиливается, становятся более масштабными военные учения, увеличивается количество самолетов. Поэтому мы пристально следим за этой ситуацией,

– подчеркнула дипломат.

Глава норвежского МИД добавила, что ее страна поддерживает санкции ЕС и такая позиция останется неизменной в будущем.

"Мы также выступаем за соблюдение международного права, а здесь оно нарушается", – сказала Серейде.

Напомним, ранее 24 канал со ссылкой на эксперта Американского совета по вопросам международной политики Стивена Бланка сообщал, что Вашингтон намерен предоставить Украине летальное оружие и оборудование, поскольку существует реальная угроза от России в Азовском и Черном морях.