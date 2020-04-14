Россия не будет просить ЕС о снятии санкций: дерзкий комментарий МИД РФ

В Кремле не собираются просить Евросоюз о снятии санкций. Более того, там заявляют, что экономические ограничения не являются "эффективным методом". Они якобы давно исчерпали себя.

Такое вызывающее заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции. Об этом пишет ряд российских СМИ.

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Мы о санкциях неоднократно говорили, что это тема, которую мы не будем обсуждать. Если ЕС поймет, что этот метод исчерпал себя, и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, конечно, мы будем готовы ответить взаимностью,

– сказал Лавров.

Он отдельно отметил, что Россия не намерена "просить" об этом.

"В ситуации, когда наши партнеры подвели, отказались от своих обязательств по многим вопросам, мы сейчас встали на путь, который должен обеспечить нам опору на собственные силы. При всех новых возможных поворотах в настроениях наших западных коллег", – добавил он.

Лавров также уточнил, что Россия не собирается прибегать к изоляции. По его словам, Кремль готов к диалогу с западными коллегами.

"Россия после того, как повел себя Запад, должна застраховать себя от повторения подобных эксцессов. Что касается событий 2014 года в Украине: мы должны обижаться на Запад, который в лице Германии, Франции, Польши и США, лоббировал то соглашение, которое подписал тогдашний президент Янукович с оппозицией", – сказал глава российского МИД.

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