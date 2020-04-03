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      Лоббирование Россией снятия санкций: как действовать Украине

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      ООН отклонила предложение России о снятии санкций из-за коронавируса / Радио Свобода

      Принятие Генассамблеей ООН резолюции о борьбе с пандемией коронавируса без упоминания о смягчении санкций против России произошло благодаря принципиальной позиции Украины. Впрочем, Россия продолжит на международных площадках лоббировать снятие санкций.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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      Как отмечает эксперт, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметили, что Украина поддерживает борьбу с коронавирусом. Но строго выступает против любых попыток использовать борьбу для снятия санкций против России.

      Россия на международных площадках и дальше активно будет поднимать тему снятия санкций, используя масштабы пандемии. Это четкое позиционирование России – уменьшить санкции любым способом. Кремль пользуется принципом: "лиха беда начало". В Москве четко понимают: трещина в санкционном механизме повлечет за собой другие желательные для России последствия,
      – подчеркивает Евгений Магда.

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      В частности, по его словам, острая борьба за уменьшение санкций будет разворачиваться в Совете Европы, а также обсуждение продолжится в ООН. Поэтому, подчеркивает Магда, эта ситуация требует от украинской дипломатии согласованных наступательных и асимметричных действий.

      Ведь непросто сейчас разделить вопросы противодействия коронавирусу и экономических санкций против России. Противодействовать можно только коллективно. Украине, считает международник, надо сотрудничать с Польшей и странами Балтии, Грузией, Молдовой – всеми странами, которые четко осознают угрозу, которую может повлечь за собой снятие санкций из России.

      О чем говорится в резолюции Генассамблеи ООН по противостоянию COVID-19

      • Обмен информацией о коронавирусе и течение заболевания,
      • Обмен научными знаниями о борьбе с вирусом и вероятными лекарствами,
      • Обмен передовым опытом по борьбе с пандемией и преодоление ее последствий.

      В тексте резолюции отсутствует пункт о смягчении санкций, который отстаивала и пыталась пропихнуть Российская Федерация.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости Украины Война на Донбассе ООН Генассамблея ООН Санкции
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