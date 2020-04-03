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      Лобіювання Росією зняття санкцій: як діяти Україні

      - Читать новость на русском
      ООН відхилила пропозицію Росії про зняття санкцій через коронавірус / Радіо Свобода

      Ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції про боротьбу з пандемією коронавірусу без згадки про пом’якшення санкцій проти Росії відбулося завдяки принциповій позиції України. Втім, Росія продовжить на міжнародних майданчиках лобіювати зняття санкцій.

      Таку думку 24 каналу висловив директор Інституту світової політики Євген Магда.

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      Як зауважує експерт, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і представник України при ООН Сергій Кислиця наголосили на тому, що Україна підтримує боротьбу з коронавірусом. Але суворо виступає проти будь-яких спроб використати боротьбу для зняття санкцій проти Росії.

      Росія на міжнародних майданчиках і далі активно підніматиме тему зняття санкцій, використовуючи масштаби пандемії. Це чітке позиціонування Росії – зменшити санкції будь-яким способом. Кремль користується принципом: "ліха бєда начало". У Москві чітко розуміють: тріщина в санкційному механізмі потягне за собою інші бажані для Росії наслідки,
      – підкреслює Євген Магда.

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      Зокрема, за його словами, гостра боротьба за зменшення санкцій розгортатиметься у Раді Європи, а також обговорення продовжиться в ООН. Тому, підкреслює Магда, ця ситуація потребує від української дипломатії злагоджених наступальних і асиметричних дій.

      Адже непросто зараз розділити питання протидії коронавірусу і економічних санкцій проти Росії. Протидіяти можна лише колективно. Україні, вважає міжнародник, треба співпрацювати з Польщею і країнами Балтії, Грузією, Молдовою – всіма країнами, які чітко усвідомлюють загрозу, яку може потягнути за собою зняття санкцій із Росії.

      Про що мовиться в резолюції Генасамблеї ООН щодо протистояння COVID-19

      • Обмін інформацією про коронавірус та перебіг захворювання,
      • Обмін науковими знаннями про боротьбу з вірусом та ймовірними ліками,
      • Обмін передовим досвідом для боротьби з пандемією і подолання її наслідків.

      У тексті резолюції відсутній пункт про пом'якшення санкцій, який відстоювала та намагалася пропхнути Російська Федерація.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Новини України Війна на Донбасі ООН Генасамблея ООН Санкції
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