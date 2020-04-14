Росія не проситиме ЄС про зняття санкцій: зухвалий коментар МЗС РФ
У Кремлі не збираються просити Євросоюз про зняття санкцій. Ба більше – там заявляють, що економічні обмеження не є "ефективним методом". Вони нібито давно вичерпали себе.
Так зухвалу заяву зробив глава російського МЗС Сергій Лавров під час відеоконфеенції. Про це пише низка російських ЗМІ.
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Ми про санкції неодноразово говорили, що це тема, яку ми не будемо обговорювати. Якщо ЄС зрозуміє, що цей метод вичерпав себе, і відмовиться від тих рішень, які були ухвалені в 2014 році, звичайно, ми будемо готові відповісти взаємністю,
– сказав Лавров.
Він окремо наголосив, що Росія не має наміру "просити" про це.
"У ситуації, коли наші партнери підвели, відмовилися від своїх зобов'язань з багатьох питань, ми зараз стали на шлях, який повинен забезпечити нам опору на власні сили. За всіх нових можливих поворотів у настроях наших західних колег", – додав він.
Лавров також уточнив, що Росія не збирається вдаватися до ізоляції. За його словами, Кремль готовий до діалогу із західними колегами.
Росія після того, як повівся Захід, повинна застрахувати себе від повторення подібних ексцесів. Що стосується подій 2014 року в Україні: ми повинні ображатися на Захід, який в особі Німеччини, Франції, Польщі та й США, лобіював ту угоду, яку підписав тодішній президент Янукович з опозицією", – сказав глава російського МЗС.
Що відомо про санкції про РФ через агресію в Україні
- США, Канада та ЄС ввели санкції проти громадян РФ, які причетні до організації та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Вони передбачають замороження активів та співпраці. Детальніше – читайте тут.
- Загалом Євросоюз ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців.
- Наразі у санкційний список ЄС внесено 177 осіб і 44 компанії.
- Ці санкції передбачають заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.
- У Росії кажуть, що їм "плювати" на будь-які санкції, бо це можливість розиватися самостійно.
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