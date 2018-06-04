Россия не изменит своих планов относительно поставок С-400 Катару

Москва не планирует отказываться от поставок зенитных ракетных комплексов С-400 Катару, несмотря на недовольство Саудовской Аравии и угрозы страны начать против России войну.

Об утвердительном намерении Кремля относительно продажи Катару С-400 "Триумф" заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, сообщает Al Jazeera.

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Российский чиновник пояснил, что таким образом РФ преследует собственные интересы, в частности, по обогащению госбюджета.

Россия преследует свои интересы, поставляя Катару С-400 и зарабатывая деньги в госбюджет. Позиция Саудовской Аравии здесь ни при чем, планы России меняться не будут. Понятно, что Эр-Рияд играет в регионе доминирующую роль, а усиление вооруженных сил Катара за счет российских комплексов С-400 дает ему очевидные преимущества. Поэтому напряженность со стороны Саудовской Аравии понятна,

– высказался Кондратьев.

Политик также отметил, что предотвращение поставок С-400 служит интересам США, поскольку это будет означать для них потерю "лакомого куска" на оружейном рынке.

Напомним, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пригрозил военными действиями в случае развертывания Катаром российский комплексов С-400.