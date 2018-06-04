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Росія не змінить своїх планів щодо постачань С-400 Катару

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Росія не відмовиться від постачань ЗРК С-400 для Катару
Росія не відмовиться від постачань ЗРК С-400 для Катару / militaryrussia

Москва не планує відмовлятися від постачань зенітних ракетних комплексів С-400 Катару, незважаючи на невдоволення Саудівської Аравії та погрози країни розпочати проти Росії війну.

Про ствердний намір Кремля щодо продажу Катару С-400 "Тріумф" заявив заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Олексій Кондратьєв, повідомляє Al Jazeera.

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Російський чиновник пояснив, що таким чином РФ переслідує власні інтереси, зокрема, щодо збагачення держбюджету.

Росія переслідує свої інтереси, поставляючи Катару С-400 і заробляючи гроші до держбюджету. Позиція Саудівської Аравії тут ні до чого, плани Росії змінюватися не будуть. Зрозуміло, що Ер-Ріяд відіграє в регіоні домінуючу роль, а посилення збройних сил Катару за рахунок російських комплексів С-400 дає йому очевидні переваги. Тому напруженість з боку Саудівської Аравії зрозуміла,
– висловився Кондратьєв.

Політик також зазначив, що запобігання поставок С-400 служить інтересам США, оскільки це означатиме для них втрату "ласого шматка" на збройному ринку.

Нагадаємо, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд пригрозив військовими діями в разі розгортання Катаром російський комплексів С-400.

Теги: Новини Росії Новини політики Саудівська Аравія Катар Зброя
Джерело: 24 Канал
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